Zeytinköy güneşle aydınlanacak

Parkları güneşle aydınlatmaya hazırlanan Muratpaşa Belediyesi, Başkan Uysal’ın talimatıyla ilk çalışmayı Zeytinköy’de 2 bin 730 metrekarelik yeni park alanında gerçekleştirilecek.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 30 Mart yerel seçimlerine gidilirken açıkladığı yeni dönem projelerini bir bir uygulamaya alıyor. Mahalle meclisleri, çocuk ve gençlik meclisleri, demans kafe, ikinci el eşya ve antika pazarı gibi projeler için önemli adımlar atılırken projelerin ‘Çevrecilik yaşam biçimimiz’ başlığında yer alan bir çalışma daha uygulamaya başlamak için gün sayıyor. Muratpaşa Belediyesi, Zeytinköy’de, mahallenin Gazi Bulvarı’yla kesiştiği noktaya yer alan 2 bin 730 metrekarelik yeni park alanında güneş enerjili aydınlatma sistemi kuracak. Örnek uygulama için Zeytinköy, Başkan Uysal’ın talimatıyla belirlenirken park alanına 16 direkli bir sistem kurulacak. Yaklaşık maliyeti 14 bin 750 lira olan proje sonrasında Muratpaşa’nın diğer parklarında uygulanarak genişleyecek.

Başkan Uysal, Yeşildere Mahallesi ya da bilinen adıyla Zeytinköy’de 25 yıldır süregelen bir planlama sürecini belediye başkanlığının ilk döneminde tamamladıklarını söyledi. Şubat ayında da tapuların verildiğini kaydeden Uysal, “Mahallemiz, artık sosyal donatı alanları, parkları, spor tesisleri, okulları, kamu kurum kuruluşlarının ve özel sektörün yatırımlarıyla kent hayatının önemli bir merkezi olacak. Bu nedenle parklarda güneş enerjili aydınlatma sisteminin ilk olarak burada kurulmasına karar verdik. Devam eden süreçte parklarımızı, güneş enerjili sistemle aydınlatma çalışmalarımız kademeli olarak sürecek" dedi.