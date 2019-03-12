0553 313 94 23

Zeytincilere gübreleme kursu

Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi tarafından, zeytin üreticilerine gübreleme teknikleri konusunda bilgilendirme kursu başlatıldı.

12 Mart 2019 Salı 11:27
Zeytincilere gübreleme kursu

Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi tarafından, zeytin üreticilerine ürün arttırıcı çalışmalar kapsamında, zeytin hastalık ve zararlıları ile mücadelenin yanı sıra gübreleme teknikleri konusunda bilgilendirme kursu başlatıldı.

 

Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Ziraat Mühendisi ve teknik uzman görevlilerince, kooperatif üretici ortaklara yönelik zeytin hastalık ve zararlıları ile mücadele ve gübreleme teknikleri konularında önemli bilgiler aktarılıyor. Üretici ortaklara verilmesine başlanan bilgilendirmelerin Mart ayı içerisinde tamamlanması planlanıyor. Belkıs Mahallesi’nde zeytin üreticilerine verilen eğitimin, Karşıyaka Mahallesi ile devam ettiği, sırayla her gün bir kırsal mahallede verilmesine devam edileceği bildirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 11:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rus askeri kargo gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
    1. Rus askeri kargo gemisi Çanakkale..
    2. İZBAN’ın 41’inci istasyonu da hazır
    3. Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı..
    4. Garanti'den 3 ayda 525 milyon dolarlık..
    5. Bahçelievler'de anne ve kızının evde..
    6. Avrupa borsaları
    7. DTSO Kadın Meclisi seçimleri 11..
    8. Benzine 15 kuruş zam
    9. Toprak, Büyükşehir’le bereketleniyor
    10. Kazada ağır yaralanan sürücü hayatını..
    11. Hayriye-Hayrullah Saki Anaokulu emekçi..
    12. Ülker Halley’e bi halley oldu karadut..
    13. Başkan Çaylı’dan İstiklal Marşı mesajı
    14. Şahin, “Milli Şairimiz Mehmet Akif’i..
    15. Yozgat’ta uyuşturucu operasyonu: 9..
    16. Devrek Ahmet Taner Ortaokulu..
    17. Su pompasında yangın tatbikatı
    18. Beton direğe çarpan sürücü ağır..
    19. Hüseyin Aydın Turkcell Yönetim..
    20. Firari FETÖ hükümlüsü enselendi
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    ABD'ye net cevap: Türkiye'nin eli armut toplamaz!
    ABD'ye net cevap: Türkiye'nin eli armut toplamaz!