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Zeytinciler kuyumcu, tüpçü ve tornacılardan şikayetçi

Gaziantep’te kuyumcu, tornacı ve tüpçü gibi farklı mesleklerden esnafların zeytin satmasına tepki gösteren zeytin satıcıları, işlerinin azaldığını belirterek sitem etti.

25 Mart 2019 Pazartesi 10:26
Zeytinciler kuyumcu, tüpçü ve tornacılardan şikayetçi

Gaziantep’te kuyumcu, tornacı ve tüpçü gibi farklı mesleklerden esnafların zeytin satmasına tepki gösteren zeytin satıcıları, işlerinin azaldığını belirterek sitem etti.


Farklı meslek dallarındaki esnafların zeytin satmasına tepki gösteren zeytinciler, yoğurtçu, kuyumcu, tornacı ve tüpçüler dahil birçok esnafın son yıllarda zeytin sattığını söyledi. Zeytin satıcılarından Derviş Öğüt, "Malum bildiğiniz gibi yeşil zeytin sezonundan çıkıyoruz. Yeşil zeytinin sonuna geldik, bitirdik. Siyah zeytinleri tatlandırıyoruz. Ninelerimizden, dedelerimizden gördüğümüz gibi kimyasal katkı maddesi olmadan sadece Allah’ın rahmeti, tuz ile bize bahşettiği nimetlerle şifa dağıtıyoruz. Biz 150 senedir zeytin satışı yapıyoruz. Gaziantep halkı bizi tanır. Son 10 senedir kuyumcu satıyor, tornacı satıyor. Herkes kendi işini yapsın. Son 10 senedir yoğurtçu zeytin satıyor, kuyumcu zeytin satıyor 150 sene önce bir tek biz satardık. Son yıllarda herkes satmaya başladı. Bakın bundan önce arşivlere girin televizyonda birçok kişinin sektör değiştirip bu işe el attığını görebilirsiniz” dedi.


Satışlardaki durgunluktan dolayı morallerinin bozuk olduğunu söyleyen zeytin satıcısı Medet Göçer, "3 kilogram zeytinin kırılmış halini bidonlara koyarız koyduktan sonra kilogram ile veya bidon ile satışımızı yaparız. Fiyatlarımız değişiyor 50 liraya var 60 liraya var. Zeytinin çeşidine göre değişiyor. Mesela Ayvalık zeytinlerimiz var onlar 50 lira orijinal Nizip’in yağlı zeytinleri 60 lira. Geçen seneye göre zeytin fiyatları yükseldi. Maliyette çok yükseldi. Bizim geçen sene zeytinleri 35-40 lira arasında satarken bu sene 50 ve 60 lira arası satıyoruz. Çünkü bidonlara maliyet bindi işte ister istemez yeşil zeytinlerine maliyet bindi. Geçen sene kadınlar, zeytinleri kırmak için kilogram başına 75 kuruş alırken bu sene 1 lira almaya başladı. Satışlarımızda çok büyük bir durgunluk var. Yani istediğimiz gibi olmuyor. O kadar emek harcıyoruz emeğimiz boşuna gidiyor. O yüzden biraz morallerimiz bozuk” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 10:26
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