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Zeytinburnu'ndaki cinayet

Afgan uyruklu bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

15 Ocak 2019 Salı 10:08
Zeytinburnu'ndaki cinayet

Zeytinburnu'nda Afgan uyruklu bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Ocak'ta Nuripaşa Mahallesi'nde Afgan uyruklu bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin çalışma kapsamında, cinayeti işlediği öne sürülen şüphelinin kimliğini belirledi.

Takibe alınan şüpheli S.H. (25) polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 10:08
  1. cinayet
  2. gözaltı
  3. tutuklama
  4. Zeytinburnu

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