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Zeytinburnu’nda yöresel lezzetler yarıştı

Zeytinburnu’nda bu yıl 20’ncisi düzenlenen Merkezefendi Tıp Festivali Yöresel Yemek Yarışmasına katılan 126 yarışmacı, birinci olabilmek için kıyasıya yarıştı.

20 Haziran 2019 Perşembe 09:28
Zeytinburnu’nda yöresel lezzetler yarıştı

Zeytinburnu’nda bu yıl 20’ncisi düzenlenen Merkezefendi Tıp Festivali Yöresel Yemek Yarışmasına katılan 126 yarışmacı, birinci olabilmek için kıyasıya yarıştı. Yarışmada geçen sene kızı ikinci olan Sabahat Tekin ise bu sene Triboçki tatlısıyla birinci oldu.



Zeytinburnu Belediyesi tarafından bu yıl 20’ncisi düzenlenen Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali kapsamında Yöresel Yemek Yarışması düzenlendi. 122 ev hanımı ve 4 erkek yarışmacı, birbirinden lezzetli yöresel ev yemekleriyle yarışmada hünerlerini sergiledi. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte, Anadolu’daki birbirinden farklı lezzetler tanıtıldı. Yarışmanın jüri üyeliğini gurme Ömer Ekinci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve Turistik Tesisleri ödüllü şefi Cemil Demirkol, gurme Salih Zengin üstlendi. Yarışmada birbirinden hünerli ve yetenekli yarışmacılar yarışması stresini atlattıktan sonra birbirlerinin yemeklerini tattı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Anadolu yemek kültürüne dikkat çekip sağlıksız gıdalardan uzak durulması gerektiğini vurguladı. Yarışma daTriboçki tatlısı ileSabahat Tekin birinci olurken, Sedefnur Soyünü Keşküllü Fukara tatlısı ile 2’nci, Merve MumPekmezli kurabiye ile 3’ncü oldu. Dereceye giren yarışmacılara Başkan Arısoy,ödüllerini takdim etti.



“Ev hanımlarını kendi yöresel lezzetlerini yaşatması hususunda dikkat çekmek istiyoruz”


Yöresel yemek festivalinde açıklamalarda bulunan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “20 yıldır biz başlangıçta Merkez Efendi’ye ve onun şifa dağıtma unsuruna dikkat çekmek üzere bu festivali başlatmıştık. Bende o zaman Zeytinburnu Belediyesindeydim. Şimdi bu yıl başkan sıfatıyla 20’ncisini açtık. Maksadımız burada Merkez Efendi’nin Manisa’da Hafsa Sultanı tedavi ederken kullandığı macunundan hareketle halka şifa dağıtma düsturunu hatırlatmak yaşatmak, bu kapsamda biz her yıl yöresel yemek yarışması yapıyoruz. Bununda aslında geleneksel tıpla bir bağlantısı var. Fast fooddiye bütün dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan bir yeme biçimimiz var. Halbuki bizim Anadolu, kültür zenginliğine dahil bir biçimde büyük bir yemek zenginliğini de sahip. Burada 126 yarışmacı, Türkiye’nin bütün yörelerinden yemeklerle yarışıyor, hepsini tatmaya çalıştık. Bu yarışmanın kaybedeni yok, ev hanımlarının kendi yöresel lezzetlerini yaşatması hususunda dikkat çekmek istiyoruz. Jürimiz var, onlar takdir edecek biz ödül vereceğiz. Yarışmacılara da söyledim, bana sorarsanız bütün yarışmacılar birinci, jüri gerçekten zor bir seçim yapacak” dedi.


“Erkeklerin gururu olduğumu düşünüyorum, yemek yapmayı çok seviyorum”



Gastronomi öğrencisi Engin Gündoğdu, “Şuan okuyorum. Üniversite öğrencisiyim aşçılık bölümü 2’nci sınıf, çalışmıyorum. Üniversite bittikten sonra bu işi yapmayı düşünüyorum. Yarışmaya ilk defa katıldım. Çilekli yaz pastası yaptım. Yoğun ilgiden dolayı kalmadı. İçine vanilyalı kek, çilekli puding, çilekli jöle süsleme için Antep fıstığı kullandım. Onun dışında dolapta 2 buçuk saat soğuttum. Erkeklerin gururu olduğumu düşünüyorum. Yemek yapmayı çok seviyorum, çocukluğumdan beri ilgim var” ifadelerini kullandı.



“Geçen kızım ikinci oldu, bu sen ben birinci oldum”


Yöresel Yemek Yarışması’nda Triboçki tatlısı ile birinci olan Sabahat Tekin, “Çok mutluyum. Hemen hemen her sene katıldım. Geçen sene kızım ikinci oldu. Bu sene ben birinci oldum. Tatlımız tereyağı ve süt reçeli ile yapılan bir tatlıdır. Birincilik değil de ilk 3’e girerim diye düşünüyordum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 09:28
  1. kültür
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