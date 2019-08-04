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Zeytinburnu’nda kurbanlık satışları başladı

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala yurdun dört bir yanından getirilen büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar, Zeytinburnu kurban pazarında satışa çıktı.

04 Ağustos 2019 Pazar 09:32
Zeytinburnu’nda kurbanlık satışları başladı

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala yurdun dört bir yanından getirilen büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar, Zeytinburnu kurban pazarında satışa çıktı. El sıkışarak yapılan sıkı pazarlıklarla kurbanlıklar satılmaya başlandı.


Zeytinburnu Belediyesi tarafından Maltepe Mahallesi’nde kurulan kurban satış ve kesim pazarında hazırlıklar tamamlandı. Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen satıcılar hayvanlarını görücüye çıkardı. Satışların başlamasıyla vatandaşlar, hayvan pazarına gelerek çadırları gezmeye başladı. Onlarca çadırı gezen vatandaşlar hayvanlar hakkında bilgi aldı. El sıkışarak yapılan sıkı pazarlıklarla kurbanlıklar satılmaya başlandı. Kimi vatandaşlar fiyatların yüksekliğinden şikayet ederken, kimi vatandaşlar ise fiyatların geçen yıllara oranla normal olduğunu söyledi.



“12 bin liraya anlaştık”


Fiyatların yüksek olmasından yakınan alıcı Durmuş Demircioğlu, “Geçen seneye oranla fiyatlar yüksek, 27 senedir aynı kişiden alıyorum. Biz geldiğimizde eskiden burada 3-5 tane kurban kalıyordu. En son 12 bin liraya anlaştık” dedi.



“Kurbanlıkların yüzde 60’ı bitti”


Bir önceki seneye oranla kurbanlıkların yarı yarıya olduğunu belirten Metin Kapıcıoğlu, “Bizim memleketten 7 bin üzerinde mal çıkardı, bu sene 2 bin hayvan geldi. Buradaki orana da bakarsak, yüzde 60’ı bitti. Herkes kurbanlığını bir an önce alsın. Fiyat aralığı ortalama her yerde aynı. Ben 80 hayvanla geldim 45 civarında sattım. 35 tane hayvanım kaldı” şeklinde konuştu.



“Kurbanlık fiyatları uygun”


Kurbanlık fiyatlarının uygun olduğunu söyleyen Bahadır Çehre, “Zeytinburnu pazarı iyi, fiyatları da uygun. Müşteriye yardımcı da oluyorlar. Bakmaya geldik. Ortaklarımızla beraber alacağız. Geçen seneye oranla ara da tabi ki fark var” dedi.



“Geçen yıla göre fiyatlar normal”


Bütçeye uygun kurbanlıkların olduğunu anlatan Oktay Yaltap, “Arkadaşlarımız hayvanları getirmişler, bizler de kurbanlık almaya geldik. Doğu’nun hayvanları daha leziz ve daha güzel tercih edilir. Burada her bütçeye uygun hayvan var. Şu an 17 bin liraya anlaştık. Geçen yıla göre fiyatlar normal. İnsanlarımız et konusunda her türlü hilebazlığı yapıyor ama burada canlı görüp aldığımız zaman daha makbul ve daha memnun oluyoruz. Doğru hayvanı seçip almak lazım” diye konuştu.



“Kesemize uygun bir şeyler bakacağız”


Keselerine uygun kurbanlık bakamaya geldiklerini söyleyen Emel Başoğlu, “İlk defa buraya geldik, geziyoruz daha bakacağız bakalım. Geçen seneye nazaran fiyatlar da artış yok. Az bir artış olmuş. Kesemize uygun bir şeyler bakacağız” dedi.



“Bu sene satışlar iyi”


Daha çok büyükbaş hayvan sattığını söyleyen Ahmet Yaltap, “Şu anda fiyatlarda pek fark yok. Bu sene satışlar da iyi. 23 tane hayvanım vardı, 13 tanesini sattım. 10 tane kurbanlık müşterilerini bekliyor. Büyükbaş hayvanları daha çok sattık” ifadelerinde bulundu.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 09:32
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