THY- Euroleague
0553 313 94 23

Zeytinburnu’nda iş yerinde yangın

Yangın nedeniyle konfeksiyon ürünlerinin satıldığı 4 katlı bir iş yerinde hasar oluştu

05 Aralık 2018 Çarşamba 06:08
Zeytinburnu’nda iş yerinde yangın

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu’nda 4 katlı bir iş yerinde yangın nedeniyle hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Beştelsiz Mahallesi 105. Sokak’ta konfeksiyon ürünleri satan 4 katlı bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alt katta çıkan yangın kısa sürede diğer katlara da sıçradı. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı, daha sonra soğutma çalışması yaptı.

Yangın nedeniyle iş yerinde ve iş yerinin önünde park halinde olan bir otomobilde hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 06:08
  1. İş Yeri
  2. İtfaiye
  3. polis
  4. Yangın
  5. Zeytinburnu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Savcılık harekete geçti... Bakanlığa soruldu! 'Diplomatik görüşmeler sızdırıldı'
    1. Savcılık harekete geçti... Bakanlığa..
    2. Bakan açıkladı! Yeni dönem başlayacak
    3. Açıklamaları deprem etkisi oluşturdu
    4. Açık açık tehdit etmişti! Darbe üstüne..
    5. ABD Senatosu karıştı: Prens çılgın ve..
    6. S&P'den Türkiye açıklaması! Bu kez..
    7. Aralarında avukat ve polisler de var…..
    8. Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık..
    9. ABD tarih vererek duyurdu! Süre uzatıldı
    10. Bakan Albayrak'tan FİKKO değerlendirmesi
    11. CHP ilçe başkanı bakın bu kez hangi..
    12. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey..
    13. Zeytinburnu’nda iş yerinde yangın
    14. Akılalmaz olay! Film gibi izlediler!
    15. İki TIR şoförü ölü bulundu! Arkasından..
    16. Acele kamulaştırma kararları
    17. UKIP'in eski lideri Nigel Farage..
    18. BM'de ABD-İran gerilimi
    19. KDC'de bir günde 8 kişi eboladan öldü
    20. Trump’tan Paris protestoları açıklaması
    Kral Katar'a gitti, Muhammed bin Selman küstü! Ziyarete gitmedi
    Kral Katar'a gitti, Muhammed bin Selman küstü! Ziyarete gitmedi
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor

    Günün Karikatürü

    5 Aralık 2018
    BBC, Erdoğan'ın Venezuela ziyaretini değerlendirdi
    BBC, Erdoğan'ın Venezuela ziyaretini değerlendirdi
    Dev banka dolar tahminini düşürdü! İşte beklenen rakam
    Dev banka dolar tahminini düşürdü! İşte beklenen rakam