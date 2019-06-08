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Zeytinburnu'nda iş yeri yangını

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığının da bulunduğu binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

08 Haziran 2019 Cumartesi 09:21
Zeytinburnu'nda iş yeri yangını

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığının da bulunduğu binada çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığının bulunduğu 11 katlı binanın 7. katında elektronik cihazlara ait pil deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangın sırasında binada kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 09:21
  1. Yangın
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