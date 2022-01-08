Zeytinburnu'nda rezerv konutlar kentsel dönüşüm için kullanılacak!

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığınca ilçede inşa edilen 260 rezerv konutun, ilçedeki başka alanların kentsel dönüşümüne katkı sağlamak için kullanılacağını, satılmasının söz konusu olmadığını belirtti.

Zeytinburnu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un her hafta bir mahalleyi ziyaret ederek, vatandaşların istek ve önerilerini dinlediği "Başkanla Akşam Çayı Programı"nın bu haftaki durağı Seyitnizam Mahallesi oldu.

Arısoy, programda mahalle sakinlerinin kendisine yönelttiği soruları cevapladı. Kentsel dönüşümün ilçenin 20 yıllık sorunu olduğuna dikkati çeken Arısoy, ilçede dönüşen her binanın Zeytinburnu sakinleri için hayati önem arz ettiğini kaydetti.

- "Rezerv konutların satılması asla söz konusu olamaz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığının Zeytinburnu'nda inşa ettiği rezerv konutların satılacağı söylentileri üzerine konuşan Arısoy, "Bakanlığın ilçemizde inşa ettiği 260 adet rezerv konut, Zeytinburnu'nda dönüşüm bekleyen 260 konuta çözüm olacaktır. Rezerv konutların satılması gibi bir durum asla söz konusu olamaz. Bu konutlar ilçemizdeki başka alanların kentsel dönüşümüne katkı sağlamak için kullanılacaktır." dedi.

Rezerv konutların, Veliefendi Mahallesindeki İşçi Blokları'nın kentsel dönüşümü için maliklere takas teklifi olarak sunulduğunu aktaran Arısoy, şöyle devam etti:

"Kendilerine Ocak ayı sonuna kadar bir süre verdik. Teklifimiz ise şu şekilde oldu. Hemşehrilerimizin mevcut konutlarına bir değer biçildi, aynı şekilde rezerv konutlara da bir değer biçildi. Her bir daire sahibine kendi evine karşılık benzer özelliklerde daire önerisinde bulunduk. Arada oluşan farkı ise TOKİ'nin kendi projelerinde kullandığı en uzun vadeli ödeme seçenekleriyle sunduk. Görüşmelerimiz bu ayın sonuna kadar devam edecek. Ocak ayı sonuna kadar mutabakat sağlayamazsak Bakanlıkla birlikte yeni bir yer arayışına gireceğiz."

Veliefendi Mahallesindeki dönüşüm sürecinde rezerv konutlarla takas teklifinin öncelikli tutulmasının nedeninin parsel kaynaklığı olduğuna işaret eden Arısoy, İşçi Blokları'nın konumu itibarıyla ancak toplu bir şekilde dönüştürülebileceğini, parsel bazlı yıkıp yeniden yaptırılamadığını belirtti.

- "Seyitnizam Mahallesi için verdiğimiz sözleri tuttuk"

Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy, bundan 2 yıl önce Seyitnizam Mahallesi için söz verdikleri tüm projelerin gerçekleşmiş olmasından duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Seyitnizam Bilgi Evi önündeki meydan düzenlemesini bitirdik. Akevler'in karşısındaki parkı işgalden arındırdık ve yenileyerek kullanıma açtık. Mevlana Caddesinin iki tarafındaki imar problemini çözdük. Verdiğimiz sözleri tutmak için dersimizi çalıştık, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık." değerlendirmesinde bulundu.

Seyitnizam Mahallesindeki tramvay hattının zemin altına alınması husususun bu bölge için büyük önem arz ettiğini belirten Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, şunları kaydetti:

"Tramvayın yer altına alınması bizler için çok kritik bir iş. Seçim döneminde bunun sözünü Binali Bey'den almıştık. İstanbul halkı başka bir tercih kullandı. Maalesef yeni yönetimin gündeminde böyle bir şey yok. Mevcut başkanımıza ilçemizi ziyaret ettiği dönemde bu konuyu tekraren hatırlattım. Hatta Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yapılması gereken projelerin hepsini kendisine ilettim. Projemiz, Belediye Meclis kararıyla da onanmasına rağmen şimdilik herhangi bir gelişme olmadı."