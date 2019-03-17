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Zeytinburnu’nda iki şahsın üzerinden ve evlerinden 15 kilo uyuşturucu çıktı

Zeytinburnu’nda polisin şüphe üzerine durdurduğu iki şahsın üstlerinde ve evlerinde yapılan aramada 13,50 gram taş kokain, 2,56 gram toz kokain, 15 kilo 173 gram metamfetamin isimli uyuşturucu madde ele geçirildi.

17 Mart 2019 Pazar 12:21
Zeytinburnu’nda iki şahsın üzerinden ve evlerinden 15 kilo uyuşturucu çıktı

Zeytinburnu’nda polisin şüphe üzerine durdurduğu iki şahsın üstlerinde ve evlerinde yapılan aramada 13,50 gram taş kokain, 2,56 gram toz kokain, 15 kilo 173 gram metamfetamin isimli uyuşturucu madde ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri, 21 Şubat’ta Zeytinburnu Sümer Mahallesi’nde E.B. ve M.D. isimli şahısları hareketlerinden şüphelenerek durdurdu. Durdurulan şahısların üst aramasında ve daha sonra evlerinde yapılan aramada 13,50 gram taş kokain, 2,56 gram toz kokain, 15 kilo 173 gram metamfetamin ve türevleri tarzı kimyasal madde, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 285 TL, 3 adet cep telefonu bulundu. Gözaltına alınan şahıslar, 22 Şubat’ta sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polislerin evde yaptığı arama anları ise saniye saniye polis kamerasına yansıdı.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 12:21
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