0553 313 94 23

Zeytinburnu’nda Giresunlu seçmene hitap eden Arısoy: “Tarafınızı belli ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum”

Zeytinburnu’ndaki Giresunlu hemşehri buluşması programında konuşan AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy, “Tarafınızı, safınızı belli ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.

24 Mart 2019 Pazar 09:27
Zeytinburnu’nda Giresunlu seçmene hitap eden Arısoy: “Tarafınızı belli ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum”

Zeytinburnu’ndaki Giresunlu hemşehri buluşması programında konuşan AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy, “Tarafınızı, safınızı belli ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Esasında bizim hemşehrilerimizden yana bir şüphemiz yok ama bunu Zeytinburnuluların ve birilerinin görmesi lazım” dedi.


AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde Belediye meclis üyesi adayı Hurşit Bekaroğlu’nun aday tanıtım toplantısının yapıldığı Giresunlu hemşehri buluşması programına katıldı. Programda Arısoy’a AK Parti İstanbul Milletvekilleri İffet Polat ve Hasan Turan eşlik etti. Salonu tıklım tıklım dolduran Giresunlu vatandaşlar belediye başkan adayı Ömer Arısoy’a tam destek verdi.



“Bunu birilerinin görmesi lazım”


AK Parti Zeytinburnu adayı Ömer Arısoy konuşmasında, “Bu geceyi organize eden değerli yol arkadaşım Hurşit Bekaroğlu’na tüm emekleri için teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için milletvekilimizin söylediği gibi tarafınızı, safınızı belli ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Esasında bizim hemşehrilerimizden yana bir şüphemiz yok ama bunu Zeytinburnuluların ve birilerinin görmesi lazım. Bunu her zaman gösterdiniz. Bu bizim dördüncü Giresun hemşehri gecesi programımız. Bizi hiç yalnız bırakmadınız. Allah eksikliğinizi göstermesin. Şimdi dinlerken düşündüm. Acaba benim kadar Giresun yaylalarını gezen birisi var mıdır? Hiç zannetmiyorum. Kümbet’inden Bektaş’ından Karagölü’ne görmediğim yer kalmadı. Rize’nin yaylalarını bu kadar bilmiyorum. İnşallah önümüzdeki sene inşallah oraları yeniden gezmek nasip olur” dedi.


Bitlis Sason ve Muş Köyleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği programa AK Parti İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz de katıldı.



“Zeytinburnu’na altın kalpli bir insan veriyoruz”


Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz konuşmasında, “Zeytinburnu’na altın kalpli bir insan veriyoruz. Ömer kardeşimizi geçmişten yaptıkları, birikimleri, Ankara’daki çalışmaları, daha önce Zeytinburnu’ndaki çalışmalarını hepiniz biliyorsunuz. Zeytinburnu özellik arz eden bir yer. O nedenle çok özellikli bir kardeşimizi sizlere emanet ettik. Sizlerin hizmetinde bulunması için Zeytinburnu’ndan aday gösterdik. O nedenle ayın 31’i yaklaşıyor, inşallah Ömer kardeşimizle nice 5 yıllar Zeytinburnu’na hizmet etmek için birlikte olacağız. Ayrıca Binali Beyi de unutmuyoruz” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 09:27
  1. kültür
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çavuşoğlu: "Biz ’beka’ dediğimizde alaya alanların kol kola olduğu HDP ise bu seçimlerin bir belediye seçimi olmadığını açıkladı"
    1. Çavuşoğlu: "Biz ’beka’ dediğimizde..
    2. ASEV TSM’den Aliağalılara müzik..
    3. Emekliye bayram ikramiyesi müjdesi!
    4. Aliağa’da TOKİ kayıtları devam ediyor
    5. MÜSİAD’ta Türkiye Siyaseti ve Politik..
    6. İlçenin son hasırcısı yetiştirecek..
    7. Sovyetler’in kayıp denizaltısı bulundu
    8. Kazada hayatını kaybeden askerler,..
    9. Kent görselleri Aliağa’ya renk kattı
    10. PKK operasyonunda 3 tutuklama
    11. Norveç’te sürüklenen gemiden 300 kişi..
    12. Kardiyoloji Uzm. Dr. Öz: “Çarpıntı..
    13. Yasa dışı bahisçilerin 2.1 milyon..
    14. Fıstık çamının geleceğine imza
    15. Yıldırım: "İsmail Erdem Sancaktepe’de..
    16. İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını..
    17. GÜNDEM / GÜNCELLEME
    18. Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya ağır darbe
    19. Sırbistan'dan flaş açıklama:..
    20. Dutun kilosu 100 TL, eriğin tanesi 2..
    21. Ankara Cumhur dedi
    22. Vali Kaldırım,"Hedefleri iyi koymak..
    23. Kemeraltı tarihi "kırmızı kutuda"
    24. Felakette can kaybı 700'ü geçti!
    25. Varank: Tesisten çok memnun oldum
    26. Başkan Uğurlu: "Kemalpaşa’ya kral..
    27. İstanbul Havalimanı 3 bin taksiciye..
    28. Fatma Şahin kırsal mahallere çıkarma..
    29. Marmaray’dan ilk uluslararası tren geçti
    30. Kirası 822 milyon euro
    Maduro'dan kritik hamle! Ülkeyi onlarla koruyacak
    Maduro'dan kritik hamle! Ülkeyi onlarla koruyacak
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak