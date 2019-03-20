Zeytinburnu'nda cinayet Afganistan uyruklu Amanullah Kamardin'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 Afganistan vatandaşı tutuklandı.

Zeytinburnu'nda Afganistan uyruklu Amanullah Kamardin'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 Afganistan vatandaşı tutuklandı. Alınan bilgiye göre, 17 Mart'ta Gökalp Mahallesi 53. Sokak'ta aralarında husumet bulunan Afganistan uyruklu 3 kişi arasında çıkan tartışmada, Amanullah Kamardin bıçaklandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kamardin, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Polis yürüttüğü çalışma sonucu kimliklerini belirledikleri Afganistan uyruklu şüphelilerden Şapur M'yi Büyükçekmece'de, Turalay S'yi de Kartal'da yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden Şapur M, Zeytinburnu'nda birlikte yöresel ürün satan dükkan açmak için Amanullah Kamardin'e para verdiklerini, uzun süre geçmesine rağmen bir gelişme yaşanmadığı için aralarında tartışma çıktığını anlattı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.