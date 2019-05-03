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Zeytinburnu’nda bir iş yerinde korkutan yangın

Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesinde müzik aletlerinin satışını yapan bir iş yerinin kundaklandığı iddiası üzerine çıkan yangında polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

03 Mayıs 2019 Cuma 05:15
Zeytinburnu’nda bir iş yerinde korkutan yangın

Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesinde müzik aletlerinin satışını yapan bir iş yerinin kundaklandığı iddiası üzerine çıkan yangında polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. İş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.


Olay, saat 04.00 sularında Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi 12. Çınar Sokakta yer alan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı apartmanın zemin katında müzik aletlerinin satışını yapan bir iş yerinin henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis ekipleri olumsuzluk olmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı.


Kimsenin yaralanmadığı olayda itfaiye ekipleri kısa süredeyangını kontrol altına alarak söndürdü. Daha sonra soğutma çalışmasının ardından olay yeri inceleme polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kundaklama şüphesine karşı inceleme yaptı. İş yerinde çıkan yangının kesin çıkış nedeni yapılacak detay incelemenin ardından belli olacak.


Polisin başlattığı inceleme sürüyor.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 05:15
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