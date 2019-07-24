0553 313 94 23

Zeytinburnu’nda bir AVM’de yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Zeytinburnu’nda bir AVM’nin içerisindeki mağazada kıyafet deneyen vatandaşın çantasını ve içinde bulunan 200 bin Doları çalan şahıs yakalandı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:21
Zeytinburnu’nda bir AVM’de yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Zeytinburnu’nda bir AVM’nin içerisindeki mağazada kıyafet deneyen vatandaşın çantasını ve içinde bulunan 200 bin Doları çalan şahıs yakalandı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken hırsızlık olayı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


Olay, Zeytinburnu’nda bir alışveriş merkezinin içerisinde bulunan giyim mağazasında, 18 Temmuz Perşembe günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir giyim mağazasında kıyafet deneyen Salih B. (24), kıyafetler ve elindeki çantayla birlikte deneme kabinine girdikten sonra bir süredir onu takip ettiği düşünülen Cezayir uyruklu Sıdı M. (54) kabine yaklaştı ve hızlı bir şekilde içeride bulunan çantayı alarak oradan uzaklaştı. Çantasının çalındığını fark eden Salih B., durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, mağazada ve alışveriş merkezinde bulunan güvenlik kamerası görüntüleri incelemesinin ardından şüphelinin eşkalini tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler şüphelinin eşkalinin belirlenmesinin ardından çalışma başlattı.


Asayiş Şube Müdürlüğü, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine Bağlı ekiplerin çalışmaları neticesinde, şüpheli 21 Temmuz Pazar günü Aksaray Metro İstasyonunda yakalanarak gözaltına alındı. Üzerinde yapılan aramada 9 bin dolar bulunan şahıs, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltına alınan Sıdı M. isimli şahısın daha önce benzer suçlardan tutuklandığı, bir süre sonra denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldığı fakat denetimli serbestlik şartlarını yerine getirmediği için firari pozisyonuna düştüğü ve 18 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şahısın mağazaya girdiği, bir süre sonra çaldığı çantayla mağazadan çıktığı görüldü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Havalimanlarındaki atıl uçaklar yeni sahiplerini bekliyor
    1. Havalimanlarındaki atıl uçaklar yeni..
    2. Kan konduran sözler! Bize karşı çıkanı..
    3. Avrupa Kadınlar Voleybol..
    4. 250 yıllık gıda ambarı çiftçinin..
    5. Belçika'da yüksek sıcaklık "kırmızı..
    6. Naim Erol Özgüner kimdir? İBB son..
    7. Başkan Deniz’den toplu sözleşme..
    8. Şampiyonlar Canpolat ile buluştu
    9. Belediyeden yaşlılara destek
    10. Mehterli törenle başlayan Çeşme-Atina..
    11. Serbest piyasada altın fiyatları
    12. Meksika'da uçak düştü: Ölüler var
    13. Şehit çocuklarının sünnet sevinci
    14. Dezavantajlı çocuklar yüzme öğreniyor
    15. (Özel) Kuyumcuyu yaralayan soyguncu,..
    16. Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı
    17. Kasımpaşa'nın Avusturya kampı
    18. Minik Ecem böyle düştü
    19. Milli voleybolcuların maç programı..
    20. Tülün İnal kimdir? Ekrem İmamoğlu..
    21. Baydilli’den hayırlı olsun ziyareti
    22. Çiftçinin pulluğuna takılan 250 yıllık..
    23. Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
    24. Anne ve babalara günde bir saat..
    25. Manavgat’ta çıkan iki ayrı yangında, 2..
    26. Avrupa otomotiv pazarı 6 ayda yüzde..
    27. Hakan Atilla, İstanbul’da
    28. Maçta başına darbe alan Rus boksör..
    29. GÜNCELLEME 2 - Hakan Atilla Türkiye'ye..
    30. Türk pamuğu uluslararası pazarda
    İmamoğlu’nun aday olmasını o söylemiş... Aralarındaki sır bağlantı ne?
    İmamoğlu’nun aday olmasını o söylemiş... Aralarındaki sır bağlantı ne?
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    İYİ Parti'de 'Erdoğan' krizi
    İYİ Parti'de 'Erdoğan' krizi
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?