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Zeytinburnu’nda açık havada sinema keyfi

Zeytinburnu’nda 7’den 70’e tüm vatandaşlar gazoz ve mısır ikramıyla açık hava sinemasının tadını çıkardı.

21 Haziran 2019 Cuma 09:14
Zeytinburnu’nda açık havada sinema keyfi

Zeytinburnu’nda 7’den 70’e tüm vatandaşlar gazoz ve mısır ikramıyla açık hava sinemasının tadını çıkardı.



Zeytinburnu Belediyesi bünyesinde hizmet veren Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM), Aile Haftası kapsamında 3 gün sürecek olan açık hava sinema gösteriminde ailelere yazlık sinema keyfini yaşatmaya devam ediyor.Açık hava sinema keyfinin ikinci gününde Ratatouilleisimli animasyon film gösterimiyle 7’den 70’e tüm vatandaşlar filmin tadını çıkardı. Ailelerin birlikte vakit geçirmesinin ve aile içi ilişkilere olumlu katkıda bulunulmasının amaçlandığı etkinlikte ise patlamış mısır ve gazoz ikram edildi.



“Çocukların gelişimi ve insanların sosyal faaliyetleri açısından önemli bir organizasyon”


Çocukların gelişimi açısından önemli bir organizasyon olduğunu ifade eden Mustafa Ali Ak, “Böyle bir ortamda bulunmak insanların başına gelemeyecek kadar güzel bir durum. O yüzden mutluyum. Çocukların gelişimi ve insanların sosyal faaliyetleri açısından önemli bir organizasyon. Herkesin buralara gelmesini öneririm” diye konuştu.



İlk defa açık hava sinemasında bulunduğunu dile getiren Hakan Berk, “İlk defa açık havada film seyredeceğim. Bence her şehirde bunun gibi organizasyonlar ayda bir yapılmalıdır” dedi.


Açık hava sinemasının geçmiş yıllarda yaygın olduğunu söyleyen Mehtap Tataroğlu, “Biz 3 yıldır AKDEM’in açık hava sinemalarına geliyoruz. Çok zevkli. Çocuklar çok eğleniyorlar, güzel, ailecek izlenebilecek filmler oluyor. Çocuklar için de animasyonlar var. Ben çok memnunum. Açık havada ve temiz bir havada olması çok güzel. Eskiden açık hava sinemaları vardı. Bizim çocuklarımız bilmiyor ama burası sayesinde öğrendiler” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 09:14
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