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Zeytinburnu sahilinde elleri ve kolları bağlı ölü şahıs bulundu

Zeytinburnu sahilinde elleri ve kolları bağlı şekilde parktaki direğe asılı halde bulunan ölü şahıs, polis ekiplerini harekete geçirdi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 08:52
Zeytinburnu sahilinde elleri ve kolları bağlı ölü şahıs bulundu

Zeytinburnu sahilinde elleri ve kolları bağlı şekilde parktaki direğe asılı halde bulunan ölü şahıs, polis ekiplerini harekete geçirdi.


Olay, sabah saat 06.30 sıralarında Zeytinburnu sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, elleri ve kolları bağlı şekilde parktaki direğe asılı halde bulunan ölü şahsı gören vatandaş durumu polise bildirdi.


Alınan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevreyi emniyet şeridi içine aldı. Bölgeye olay yeri inceleme ekipleri sevk edilirken, yapılan ilk incelemede şahsın yabancı uyruklu olduğu tespit edildi. Elleri ve kolları bağlı olan ceset, yapılan ilk incelemenin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 08:52
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