Zeytinburnu sahilden denize atlayan kadın yaralandı

Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahili’ne ticari taksi ile gelerek denize atlayan kadın kurtarıldı.Sahildeki seyyar satıcı ve vatandaşlar tarafından kurtarılan kadın yaralandı.

Olay, saat 00.30 sularında Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahili’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iddiaya göre Fatih Aksaray’dan ticari taksiye binen G.E. (46), taksi sürücüsüne kendisini sahile götürmesini isteyerek, kendi yaşamına son vereceğini belirtti. Taksi sürücüsü, kadını durdurmak istese de başarılı olamadı. Kadın sahile gelerek, denize atladı. Bunun üzerine taksi sürücüsü durumu polise bildirdi.

Kadının denize atladığını gören seyyar satıcı ile yürüyüş yapan vatandaşlar kadını kurtarmak için harekete geçti. İkna edilen kadın kurtarıldı. Bunun üzerine seyyar satıcı yanındaki havluyla örttü. Daha sonra olay yerine gelen polis, titreyen kadının üzerini araçlarındaki örtü ile örttü.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından kadını ambulansla Samatya’da bulunan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavisi süren kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.