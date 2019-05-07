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Zeytinburnu halkı sokak iftarında buluştu

Ramazan ayında her akşam farklı bir mahallede sokak iftarı düzenleyen Zeytinburnu Belediyesi geleneği sürdürmeye devam ediyor.

07 Mayıs 2019 Salı 21:37
Zeytinburnu halkı sokak iftarında buluştu

Ramazan ayında her akşam farklı bir mahallede sokak iftarı düzenleyen Zeytinburnu Belediyesi geleneği sürdürmeye devam ediyor. Belediye, Telsiz Mahallesi’nde düzenlediği iftar programıyla vatandaşları bir araya getirdi.


Ramazan ayında vatandaşları iftar sofralarında buluşturan Zeytinburnu Belediyesi, bu yıl da geleneği sürmeye devam ediyor. Her akşam farklı bir mahallede sokak iftarı düzenleyen belediye Zeytinburnu halkını bir araya getiriyor. Dün şehit aileleri ve gaziler için düzenlen iftar programının ardından bugün de Telsiz Mahallesinde vatandaşlara iftar yemeği verildi. Belediye Başkanı Ömer Arısoy da iftar programına katılarak, vatandaşlarla birlikte orucunu açtı.



"Her mahallede bir iftar programı yapacağız"


Geleneksel sokak iftarını her mahallede yapacaklarına değinen Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Geleneksel sokak iftarlarımızdan birisindeyiz bugün. Biz dün şehit ve gazilere iftar verdik. Bugünde ilk sokak iftarımızı yapıyoruz. Hemşehrilerimizin ilgisi yoğun. Biz hep birlikte Zeytinburnu Belediyesi olarak, her mahallede bir iftar programı yapacağız. Böylelikle hemşehrilerimizle buluşmuş olacağız. Çok güzel bir ortam, herkesin bütün komşularımızın yemek yediği iftar açtığı bir ortam. Bu yılda inşallah böyle birlik ve beraberlik içinde olur" dedi.



“Çok güzel bir sistem çok güzel bir görüntü”


İftar programına katılan Ayşe Ergin, "Allah belediye başkanımızdan razı olsun. 17 yıl önce böyle bir etkinlik yoktu. Ben çok duygulanıyorum. Allah devletimizden razı olsun" ifadelerini kullandı.


Zülfikar Kılıç ise çok güzel bir ortam olduğunu belirterek, "Başkanımızdan çok memnunuz. Allah ondan razı olsun. Tüm İslam alemine hayırlı ramazanlar diliyorum. Biz Zeytinburnu’nu çok seviyoruz. Çok güzel bir sistem çok güzel bir görüntü şuanda tüm Müslümanlar bir arada çok güzel bir şey" açıklaması yaptı.


Geleneksel iftar yemeğinde vatandaşlar orucunu açarken ilahi dinletisi yapıldı.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 21:37
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