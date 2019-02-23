Zeytinburnu Belediyesi, Uluslararası Avrasya Kitap Festivali’nde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Basın Yayın Birliği işbirliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Avrasya Kitap Festivali’nde Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları okuyucularla buluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Basın Yayın Birliği işbirliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Avrasya Kitap Festivali’nde Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları okuyucularla buluştu. Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen festivalde okurlar Zeytinburnu Belediyesine ait standa gelerek kitapları yakından inceledi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz standı ziyaret ederken, Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcısı Erdem Zekeriya İskenderoğlu ise kitaplar hakkında bilgi verdi.

Stantta bulunan birçok kitap ise ilk günden tükendi. 3 Mart’a kadar sürecek olan festivalde Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları okuyuculara açık olacak.