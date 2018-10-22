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Zeytinburnu açıklarında batan gemi sökülerek parçalandı

Zeytinburnu açıklarında geçtiğimiz yıl demirli halde bulunurken batan “Bereket” adlı kuru yük gemisi, bulunduğu yerde sökülerek parçalanmaya başladı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 12:54
Zeytinburnu açıklarında batan gemi sökülerek parçalandı

İstanbul Zeytinburnu açıklarında geçtiğimiz yıl Ocak ayında demirli halde bulunurken batan Tanzanya bandıralı 2 bin 980 grostonluk, 115 metre uzunluğundaki "Bereket" adlı kuru yük gemisi bulunduğu yerden sökülerek vinç yardımıyla parçalanmaya başlandı. Geminin kaptan köşkünden başlayan yıkım çalışmaları drone ile havadan görüntülendi. 

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 12:54
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