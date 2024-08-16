Zeytin yaprağı deyip geçmeyin! Doktorlar öve öve bitiremiyor, es geçmeyin işe yarar... Güven veriyor

Eğer siz de tatlı krizlerinize dur diyemiyorsanız bu yazımız tam da size göre! Bu konuda uzmanlaşan Dr. Fevzi Özgönül’ün öyle bir tarifi var ki tüm tatlı krizini kökten çözecek cinsten. Bu tarifi uygulayarak tatlı isteğinizi 5-6 günde gözle görülür bir şekilde azaltacaksınız.

Zeytin ağacının sadece meyvesi zeytin ve o meyvenin suyu olan zeytinyağı değil, yaprağı da çok kıymetli. Zira zeytin yaprağı, sayısız virüse, bakteri ve mantara karşı etkin mikrop kırıcı bir madde olan 'oleuropein' içeriyor.

Vücudumuzun enerji kaynağı kandaki şekerdir. Kan şekeri yalnızca karbonhidratlardan yani ekmek, şeker, çikolata gibi tatlı besinlerden veya unlu yiyeceklerden oluşmaz. Tüm yiyeceklerin içinde bulunur.

Bu nedenle yani yemek yedikten sonra ölçülen kan şekeri yükselir. Kan şekerini yükseltmek için sadece alışılagelmiş karbonhidratları almak gerekmez. Hatta aç kaldığımızda sindirim sistemimiz bazı yağları bile enerjiye dönüştürür. Ama ilk dönüşüm cildimizin altındaki yağlardan başlar ve diyete giren insanlarda genelde yüz çökmesi ve sarkma meydana gelir. Asıl erimesini istediğimiz ka-lça, göbek ve basen gibi bölgesel yağlardan kendinizi aç bırakarak yaktığınız diyetler yoluyla kurtulamazsınız.

Sindirim sisteminizi basit karbonhidratlar alarak tembelleştirirseniz ilerde daha zorlayıcı problemlerle karşılaşırsınız. Örneğin ekmeksiz doymamak ve tok olduğumuz halde canımızın tatlı çekmesi bundan dolayıdır. Bu durumda da yediklerimize dikkat ederek kaliteli bir beslenmeyle sindirim sistemimizi güçlendirmek bizim elimizde. Aynı zamanda bağırsaktaki yardımcı bakterileri (probiyotikler) zararlı bakterilere dönüştürmekten kaçınmak için tatlı ve hamur işlerini olabildiğince az tüketmeliyiz. Ama tatlı isteğimi durduramıyorum gece rüyalarıma kadayıflar yaş pastalar diyorsanız işte bu tarif sizi bütün bunlardan kurtaracak!

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Zeytin Yaprağı İle Tatlı Krizine Son

Zeytin yaprağı birçok şekilde tüketilebilir, ama bizim işimize yarayacak olan şey zeytin yaprağının öğütülmüş hali… Ayrıca zeytin yaprağının bakteri ve mantarlara karşı öldürücü etkisinden de bahsetmeden geçmek olmaz. Bu özelliği ile yararlı probiyotikleri korur ve onların bağırsağa yerleşmesini sağlar. Bu mucizevi formülü yaz aylarındayken 18.00-19.00 saatlerinde, soğuk kış günlerinde ise 16.00-17.00 sularında ikindi kahvaltısıyla tüketmeniz öneriliyor.

Aktarlardan öğütülüp toz haline getirilmiş zeytin yaprağı edinin veya kendiniz zeytin yaprağını kurutup toz haine getirin.

Malzemeler

*1 kase yoğurt

*1 avuç içi kadar çiğ badem ceviz yada fındık içi ( dilerseniz bir tanesi yada hepsi toplam 1 avuç içi kadar ) ( rendeleyerek de kullanabilirsiniz )

*1 çubuk tarçın

*½ çay kaşığı öğütülmüş zeytin yaprağı

Tarif

Yukarıdaki tüm malzemeleri karıştırıp afiyetle yiyebilirsiniz.

Bunu 5-6 gün sürdürün. Uyguladıktan sonra açlık hissinde azalma ve tatlı yiyeceklere karşı bir isteksizlik hissetmeye başlayacaksınız.

21 gün uygulayıp 1 hafta ara verebilirsiniz.

*Herhangi bir rahatsızlığı olanların doktorlarına danışmadan bu yönteme başvurmamalarını öneririz.