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Sağlık Zeytin ve zeytinyağı yaprağı koronavirüsün can düşmanı çıktı
Sağlık

Zeytin ve zeytinyağı yaprağı koronavirüsün can düşmanı çıktı

Hataylı Fitoterapist Dr. Ünal Çolakoğlu, dünyayı kırıp geçiren yeni tip koronavirüse karşı etkili olan doğal ilacı açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 16:02:00 - 2020-12-16 16:05:06
Zeytin ve zeytinyağı yaprağı koronavirüsün can düşmanı çıktı

Zeytin ve zeytinyağı gibi yaprağının da çok faydalı olduğunu belirten Hataylı Fitoterapist Dr. Ünal Çolakoğlu, "Zeytin yaprağında bulunan oleuropein maddesi virüsün vücuda zarar vermesini engellediği saptanmıştır. Aynı etkisi daha önce HIV virüsünde de gösterdiği kanıtlanmıştır. Sabah, akşam birer bardak zeytin yaprağı çayı içmek yeterli" dedi.

Binlerce yıldır hem sağlık hem de kozmetik sektöründe kullanılan zeytin yaprağına talep, korona virüse karşı kullanılması nedeniyle arttı. Zeytin ve zeytinyağı gibi yaprağının da çok faydalı olduğunu belirten Hataylı Fitoterapist Dr. Ünal Çolakoğlu, zeytin yaprağı çayının vücuda geçen virüslerin çoğalmasını engellediğini ve korona virüse karşı etkili olduğunu söyledi.Fitoterapist Dr. Ünal Çolakoğlu, zeytin yaprağında bulunan oleuropeinin virüslerin protein eriten proteaz enzimini ve kendini çoğaltmaya yarayan viral transkriptaz enzimini bloke ettiğini ve virüsün hastalık yapmasını önlediğini belirtti. 

Hatay bölgesinde de fazlasıyla bulunan zeytin ağacı yapraklarının pandemi sürecinde etkili bir tedavi yöntemi olarak kullanılabileceğini ve ciddi faydalarının tespit edildiğini aktaran Çolakoğlu, "Zeytin ağacı bin yıl veya daha fazla yaşayan bir ağaçtır. Bu yapısı, bakteri ve virüslere karşı kendisini koruyabilmesinden kaynaklanmaktadır. Zeytin yaprağında bulunan oleuropein maddesi virüsün vücuda zarar vermesini engellediği saptanmıştır. Aynı etkisi daha önce HIV virüsünde de gösterdiği kanıtlanmıştır" dedi.

Özellikle Hatay bölgesinde çok kolay bulunabilen bir bitki olan zeytin ağacı yaprağının masrafsız ve hazırlanışı çok kolay olan çayı içmeyi herkese tavsiye eden Çolakoğlu, zeytin yapraklarının kırıldıktan sonra su ile beraber 3- 4 dakika kaynatılıp içilebileceğini ve bunun soğuduktan sonra da dolapta muhafaza edilip aralıklarla tüketilebileceğini anlattı. 

Narenciye, nane, meyan kökü, kekik ve karanfilin virüse karşı bir kalkan olduğunu da kaydeden Çolakoğlu, günlük yapılması gereken doğal korunma yöntemlerini ise şöyle sıraladı:

Sabah, akşam birer bardak zeytin yaprağı çayı içmek, dışarı çıkarken ağzımıza karanfil atmak, eve döndüğümüzde kekik suyu ile ağız gargarası yapmak, yemeklerimizde nane ve narenciyeyi eksik etmemek faydalı olacaktır."Fitoterapist Çolakoğlu, vatandaşların tüm bu bilgilerin yanı sıra her zaman maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyması gerektiğinin de altını çizdi.

Talep patladı

Antakya’nın Tarihi Uzun Çarşısı’nda aktarcılık yapan Semir Eraslan, zeytin yaprağına rağbetin arttığını söyledi. Bölge halkının zeytin yaprağına kolay ulaştığını bu yüzden tüm siparişlerin şehir dışından geldiğini belirten Eraslan, şöyle konuştu: 

"Uzmanlarımızın açıklamalarından sonra zeytin yaprağı satışlarımız ciddi anlamda arttı. Özellikle şehir dışından bayağı talep var. Tabii ki zeytinin memleketi Hatay’da zeytin yaprağı bolca bulunmaktadır. Tabi her ağacın yaprağını toplamıyoruz. Özellikle uzun süre yaşayan ağaçların dallarından toplanan yaprakları kurutup bu şekilde vatandaşımıza sunuyoruz."Eraslan, kurumuş zeytin ağacı yaprağının 100 gramını 10 TL'ye sattıklarını söyledi.

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