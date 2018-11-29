Zeytin taneleriyle Atatürk portresi yaptılar

BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü dolayısıyla zeytin taneleriyle yapılan Atatürk portresi ilgi çekti.

Selçuk Ortaokulu ve İlkokulunda görevli görsel sanatlar öğretmeni Hacer Şahin ile öğrencileri, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri kapsamında siyah ve yeşil zeytinlerle Atatürk portresi yapmaya karar verdi.

Yaklaşık 5 günlük çalışmayla oluşturulan portre, Milli İrade Meydanı'nda sergilendi.

Bin 800 siyah ve yeşil zeytinin kullanıldığı portre, ziyaretçiler tarafından beğeniyle karşılandı.