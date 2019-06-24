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Zeytin sineği ile havadan mücadele olmayacak

Erdek bölgesinde zeytin sineği ve zeytin zararlılarına karşı havadan ilaçlama bu yıl yapılmayacak.

24 Haziran 2019 Pazartesi 16:10
Zeytin sineği ile havadan mücadele olmayacak

Erdek bölgesinde zeytin sineği ve zeytin zararlılarına karşı havadan ilaçlama bu yıl yapılmayacak.


Marmara Zeytin Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Birliğinden yapılan açıklamaya göre 2014 yılından beri Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ilaçlamanın protokolün sona ermesi sebebiyle bu yıl yapılmayacağı belirtildi. Yapılan açıklamada "4 yıldan beri Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında Balıkesir genelinde zeytin hastalık ve zararlılarına karşı uçakla ilaçlama yapıldığı, ancak bu yıl protokol süresinin bittiği ve yeni bir protokol yapılmaması nedeni ile bu yıl bölgemizde uçakla ilaçlama yapılamayacağı bildirilmiştir. Bu nedenle ortak üreticilerimizin Zeytin Hastalık ve Zararlılarına karşı Erdek İlçe Tarım ve Orman müdürlüğünce yapılan uyarı zamanları dikkate alınarak ruhsatlı ilaçlarla yerden zirai mücadele yapmaları konusunda hassas davranmaları önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 16:10
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