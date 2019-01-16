0553 313 94 23

Zeytin kadar karpuz

Antalya'da bir tarım firması, zeytin kadar karpuz üretti - Firmanın Genel Müdürü Mustafa Erüst:- "Zeytin boyutunda karpuz ürettik. Yediğinizde kabuğunda karpuz, içerisinde salatalık tadı olan bir ürün"

16 Ocak 2019 Çarşamba 16:26
Zeytin kadar karpuz

ANTALYA (AA) - Antalya'da bir tarım firmasının ürettiği zeytin kadar karpuz ilgi gördü.

Dört kuşaktır salatalık, patlıcan, kabak, renkli karnabahar, havuç gibi küçük boyutlarda ürün yetiştiren firmanın ürettiği zeytin boyutundaki karpuz, 26. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı'nda (26. FoodProduct) katılımcıların dikkatini çekti.

Firmanın Genel Müdürü Mustafa Erüst, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 çeşit yenilebilir çiçek, yaklaşık 20 minyatür sebze, Akdeniz yeşillikleri, taze baharatlar, Ege otları, saksılı ürünler, atıştırmalık konsepti kapsamında 180 çeşit ürünleri olduğunu söyledi.

Çocuklara meyve sebzeyi sevdirmek için böyle bir üretime başladıklarını öne süren Erüst, mini olan ürünlerin çocukların çok ilgisini çektiğini kaydetti.

Atıştırmalık minyatür ürünlere yeni olarak karpuzu eklediklerini anlatan Erüst, "Yeni olarak zeytin boyutunda karpuz ürettik. Yediğinizde kabuğunda karpuz, içerisinde salatalık tadı olan bir ürün." diye konuştu.

Ürünleri ağırlıklı olarak yurt içinde büyük marketlere satış yaptıklarını dile getiren Erüst, mini karpuzları küçük paketlerle 8 ila 10 liradan satışa sunduklarını kaydetti.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 16:26
  1. Antalya
  2. Mini karpuz
  3. Minyatür sebze
  4. Tarım

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Brexit sürecinin çıkmaza girmesiyle yeniden referanduma gidilebilir"
    1. "Brexit sürecinin çıkmaza girmesiyle..
    2. Niğde’de yarın okullar tatil mi? Niğde..
    3. Keşkül-ü Fukara tatlısı tarifi |..
    4. FETÖ elebaşı Gülen'in talimatıyla..
    5. Erdoğan'ın bahsettiği yer National..
    6. Melih Gökçek'ten CHP'ye asgari ücret..
    7. FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına"..
    8. FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına"..
    9. "Tutukluya soğuk işkence" haberine..
    10. Ukrayna askerlerinin Rusya'da..
    11. Annesini kaybeden İbrahim Tatlıses..
    12. Malatya Büyükşehir Belediyesinden..
    13. Tenis: Avustralya Açık
    14. Yardım kuruluşları Doğu Türkistan için..
    15. İstanbul'da yangın! Çok sayıda kişi..
    16. Oruç, karaciğer ve çizgili kasları..
    17. Nijerya'daki Boko Haram saldırısı
    18. Ekonomistler, Merkez Bankası faiz..
    19. Sürücüler şaşkınlıklarını gizleyemedi!
    20. Genelkurmay Başkanı Güler, Amerikalı..
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar

    Günün Karikatürü

    16 Ocak 2019
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var
    Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var