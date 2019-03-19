Zeytin dallarıyla gizlenmiş çukurda 2 defineci suçüstü yakalandı Bursa’da zeytin dallarıyla gizlenen define çukurunu jandarma ekiplerinin dikkati ortaya çıkardı.

Bursa’da zeytin dallarıyla gizlenen define çukurunu jandarma ekiplerinin dikkati ortaya çıkardı. Suç üstü yapan ekipler, 2 defineciyi suç unsurlarıyla birlikte yakaladı.

Olay, Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Boyalıca mahallesi Ballıkaya mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, izinsiz kazı yapılan alanların incelenmesi için devriye gezen Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zeytin dallarıyla giriş yeri gizlenmiş bir çukuru fark etti. Dalları kaldırarak çukura giren ekipler, izinsiz kazı yapan T.Ş. ve H.U.’yu kazı malzemeleriyle birlikte suçüstü yakaladı. Defineciler sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

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