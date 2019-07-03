Zeytin Dalı Sınır Kapısı’ndan Suriye’ye asker takviyesi Türk Silahlı Kuvvetli, Suriye sınırındaki birliklere askeri araç ile komanda takviyesi yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetli, Suriye sınırındaki birliklere askeri araç ile komanda takviyesi yaptı.



Farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan askeri araçlardan oluşan konvoy, Hatay’ın Kırıkhan ilçesine ulaştı. Güvenlik önlemleri altında ilerleyen askeri araç ve komandolar Zeytin Dalı Sınır Kapısı’ndan geçerek Suriye’deki sınır birliklerine takviyeye gönderildi.

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