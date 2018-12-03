Zeytin Dalı Projesi Yeni Araştırma ve Uygulama Merkezi açıldı

2015 yılından beri sürdürülen projenin merkez binası açılış töreni Kuran-ı Kerim okunarak başladı. Sonrasında konuşan Yetim Vakfı Başkanı Mehmet Gülsatar, yetimlere yönelik çalışmaları Türkiye içinde yaygınlaştıracaklarını ifade ederek Zeytin Dalı Projesi’nin yanı sıra yurt içindeki yetimler için Gülen Yüzler Projesi’nin de devam ettiğini ifade etti. Gülsatar, “Allah nasip ederse bundan sonraki süreçte bu merkezi uluslararası bir araştırma merkezine doğru götüreceğimizi buradan sizlere bildirmek istiyorum. Bu projenin başlangıcından bugüne kadar psikolog ve diğer arkadaşlarımızın yoğun emekleri oldu. Zeytin Dalı Projesi’ni daha iyi bir şekilde yürütmek için 2018 yılı itibariyle hep birlikte çalışacağız’’ dedi.

Projenin kurumsal mimarlarından biri olan AID Uluslararası Doktorlar Derneği Genel Başkanı Uzm. Dr. Mevlit Yurtseven ise, projede yetim çocuklar için partner kurumların dayanışmasına vurgu yaparak, “Bu beraberlikle bir bereket oluştu, inşallah projemiz Yetim Vakfı ve Muntada AID ile birlikte bir akademiye dönüşecek. Her iki kurumun da bizim için çok önemli bir değeri var.” şeklinde konuştu.

Muntada AID Başkanı Hamid Azad ise Yetim Vakfı ve AID Uluslararası Doktorlar Derneği yöneticilerinin projeye değer kattıklarını belirterek birlikteliklerinin yeni projelerle de süreceğini ifade etti.

Konuşmalar sonrası, başkanlar birlikte kurdele keserek açılışı gerçekleştirdi. Yetim çocuklar için pek çok etkinliğin gerçekleştirildiği üç katlı proje binasını gezdiler. Daha sonra bahçe bölümüne geçilerek hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Haziran 2015’te faaliyete başlayan Zeytin Dalı Projesi, Suriye’de 7 yıldır devam eden savaş nedeniyle İstanbul’a göç etmek zorunda kalmış Suriyeli sığınmacı çocuk ve kadınların yaşadıkları travmatik olayların tesirini hafifletmek amacıyla bir dizi program düzenliyor.

Proje kapsamında, İstanbul’da, Fatih ve çevre ilçelerde ikamet eden Suriyeli çocuk ve kadınlara hizmet verilmeye devam ediliyor. ‘Sınır/sız Umut’ sloganıyla yola çıkılan projede, 22 kişilik bir ekiple 3 sene içerisinde 524 çocuğa ve 742 kadına ücretsiz psikososyal destek hizmeti sunuldu.

Zeytin Dalı Projesi; savaş mağduru çocuk ve kadınlar için “müdahale” programları ve “koruyucu” programlar geliştirerek, bu kişilerin yaşamlarındaki risk faktörlerini azaltmayı ve destek faktörlerini artırmayı hedefliyor. Çocuk ve kadınların bireysel olarak ya da gruplar halinde yardım gördükleri bu psikososyal destek programlarında; kaybedilen temel güven duygusunun yeniden kazanılmasını sağlamak; travma sonrası stres tepkilerinden kaynaklanabilecek bozucu etkilerin önüne geçmek, kişilerin yaşadıkları sosyal çevreye entegre olmalarının sağlanmasını sağlamak amaçlanıyor.

Proje kapsamında Suriyeli çocuklar ve kadınlara verilen destekler şöyle:

-Bireysel ve grup psikoterapi hizmeti

-Kadın ve çocuklar için sanat ve beceri atölyeleri

-Çocuklar için oyun atölyeleri

-Kadın ve çocuklar için kültür, sanat ve spor aktiviteleri

-Çocuklara için Türkçe dersleri, akademik destek ve eğitim hizmeti

-Kadınlar için Türkçe dersleri

-Hukuksal destek hizmeti

-Okullara yönelik travmatoloji eğitimleri

Proje, savaş yaşantılarına tanık olmuş ve buna bağlı olarak travma sonrası stres tepkileri geliştirmiş çocuklara iyileştirici müdahaleler sunmanın yanı sıra, çocukların zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini teşvik eden programlar da yürütüyor.

Çoklu zekâ kuramından yola çıkılarak hazırlanan sanat – beceri atölyeleri, oyun atölyeleri ve spor etkinlikleri gelişim döneminde bulunan Suriyeli çocukların travmatik deneyimler nedeniyle sekteye uğramış gelişimlerini teşvik ediyor.

Benzer şekilde kadınlar için de psikolojik destek programları, eğitim çalışmaları, sanat, iş- uğraşı atölyeleri düzenleyen proje, kullandığı bu programlarla, kadınları ruhsal anlamda güçlendirmeyi, ebeveynlik becerilerini geliştirmeyi ve kadınların mesleki beceriler edinmelerini hedefliyor.