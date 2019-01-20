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Zeytin Dalı Harekatı'nın birinci yılı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun:- "Fırat Kalkanı'nın ardından Zeytin Dalı Harekatı ile sınırımızda terör koridoru oluşturma projesini çökerttik"- "Küresel barışa da hizmet eden adımlarla, tehditlere aldırmadan oyunları bozacağımızı gösterdik"

20 Ocak 2019 Pazar 12:42
Zeytin Dalı Harekatı'nın birinci yılı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Fırat Kalkanı'nın ardından Zeytin Dalı Harekatı ile sınırımızda terör koridoru oluşturma projesini çökerttik." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, Zeytin Dalı Harekatı'nın birinci yılına ilişkin açıklama yaptı.

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşenleri rahmetle andığını belirten Altun, şunları kaydetti:

"Fırat Kalkanı'nın ardından Zeytin Dalı Harekatı ile sınırımızda terör koridoru oluşturma projesini çökerttik. Küresel barışa da hizmet eden adımlarla, tehditlere aldırmadan oyunları bozacağımızı gösterdik. Zafere ulaştıran şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyoruz."

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 12:42
  1. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
  2. Zeytin Dalı Harekatı

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