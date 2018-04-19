Zeytin Dalı Harekatı sonrası "büyük dönüş"

Burada Cilvegözü Sınır Kapısı'nı kullanan Suriyeli aileler önce gümrük kapısında işlemlerini yaptırıyor.

Daha sonra yanlarına aldıkları eşyalarla güvenli bölgeler ile Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PYD/PKK ve DEAŞ'tan temizlenen güvenli bölgelere geçiş yapıyor.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan son 3,5 ayda 9 bin 880 Suriyeli ülkesine döndüğü öğrenildi.