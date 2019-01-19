Zeytin Dalı Harekatı bir yaşında

ANKARA (AA) - Türkiye'nin hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için başlattığı ve başarıyla tamamladığı Zeytin Dalı Harekatı'nın üzerinden bir yıl geçti.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) desteklediği Özgür Suriye Ordusu unsurlarının da katılımıyla bir yıl önce başlatılan harekat sonucu, 200'den fazla meskun mahalde kontrol, terör örgütü üyelerinden arındırılırken, 2 bin kilometrekarelik alanda kontrol sağlandı.

Harekatın başladığı 20 Ocak 2018'e kadar bir yıl içinde PKK/YPG ve DEAŞ üyesi teröristlerce sınır hattındaki hudut karakolları ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine 700'den fazla taciz ateşi ve saldırı gerçekleştirildi. Harekat devam ederken de Türkiye'ye yönelik gelişi güzel 120 roket, 7 havan atışı yapıldı, bunların sonucunda 7 vatandaş hayatını kaybetti, 124 kişi yaralandı.

Teröristler harekat öncesinde Afrin'deki çocukları evlerinden zorla alarak silahlandırmaya çalıştı. Ailelerinden kaçırılan çocuk ve gençlere teröristlerce silahlı eğitim verildi. İlçeyi terk etmek isteyenleri engelleyen teröristler, kalkan olarak kullanmak için halkı bölgede tutmaya çalıştı. Bölge halkı, teröristlerin baskı ve zulmü altında bir hayat yaşamaya başladı.

Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı ve Birlemiş Milletler'in (BM) terörizmle mücadele kararları kapsamında harekat kararı alındı. Harekatla hudutlar ve bölgede güven ve istikrarı sağlamak, Afrin'in PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ üyesi teröristlerinden etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkın örgüt mensuplarının baskı ve zulmünden kurtarılması amaçlandı. Harekat sırasında uluslararası hukuka uygun, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı davranıldı, sivil halkın, dini, kültürel yapılarla tarihi eserler ve çevrenin zarar görmemesi için çok özen gösterildi.

- "Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır"

Harekatın hazırlık safhasında komando ile muharebe destek ve muharebe hizmet birliklerinin Hatay ve Kilis'e kara ve havadan intikalleri sağlandı. Harekatın lojistik ihtiyaçlarının karşılanması için zırhlı araçlar bölgeye getirildi, "uçan kale'" olarak adlandırılan A-400 M uçakları da lojistik faaliyetlerde görev aldı.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kütahya Kongresi'nde "Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır." ifadesini kullanarak harekatın başladığını tüm dünyaya açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada ise "TSK tarafından hudutlarımız ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere 20 Ocak 2018 saat 17.00'den itibaren başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı' planlandığı şekilde devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.

Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin Çankaya Köşkü'nde yaptıkları görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Yıldırım, harekatın başladığı belirtilerek, "Harekatın ilk aşaması, TSK hava unsurlarıyla gerçekleştirilmiş, belirlenen hedefler, neredeyse tamamına yakını tahrip edilmiş ve hava unsurlarımız vazifelerini tamamlayarak üslerine dönmüştür." bilgisini paylaştı.

- Komutanlar karargahta

Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nı Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki harekat merkezinden sevk ve idare etti. Beraberindeki kuvvet komutanlarıyla harekatı anbean takip eden Orgeneral Akar, "Sivil ve masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilecektir." dedi.

Harekatın başlangıcında 7 bölgedeki terör hedeflerine yönelik 72 uçağın katıldığı hava harekatı düzenlendi. Harekatlar sonucu 108 sığınak, barınak ve mühimmat deposu imha edildi. Hava harekatları sonucunda sonraki safhalar için gerekli şartlar sağlandı. Böylelikle birlikler sınırı geçmeye başladı.

Bu arada, harekatın icra edildiği bölgelerdeki halka yönelik havadan bildiriler atıldı, siviller, radyo ve televizyon yayınlarının yanı sıra cep telefonlarına gönderilen kısa mesajlarla da bilgilendirildi.

- AA muhabiri yaralandı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 2 Şubat'ta, yürütülen faaliyetleri takip ettiği sırada AA muhabiri Sarp Özer'in bulunduğu bölgeye teröristlerce atılan roket ve havan topu isabet etti.



Patlama sırasında Özer, eli ve bacağına isabet eden şarapnel parçası nedeniyle yaralandı.

- Hedefe 13 kilometre

Yoğun çatışmaların yaşandığı harekat kapsamında TSK unsurlarının desteklediği Özgür Suriye Ordusu güçleri, Burseya Dağı'nda kontrolü sağladı. Böylelikle harekatta önemli bir aşama geride kalırken Afrin'e ulaşılmasına sadece 13 kilometre kaldı. 3 Mart'ta ise çok sayıda teröristi barındıran ve Afrin'e ulaşan yaklaşma istikametindeki Racu bölgesinde kontrol sağlandı.

Cenderis, Kurt Dağı, Halobu, Şavarighat ve Melkiye köylerinin 8 Mart'ta teröristlerden arındırılmasıyla da sınır güvenliğinin sağlanmasındaki önemli bir aşama geride bırakıldı.

Söz konusu köylerdeki kontrolün sağlanmasının ardından Afrin merkezinin kuşatılmasına yönelik harekata geldi. Bu kapsamda sürdürülen çalışmalar sonucu, tüm kuvvetler, 18 Mart sabahı Afrin'in kuzeyinde birleşti.

- Afrin teröristlerden kurtarıldı

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü olan 18 Mart 2018'de ise Afrin merkezi kontrol altına alındı. Afrin merkezini teröristlerden temizleyen TSK unsurlarına halk sevgi gösterilerinde bulundu.

Zeytin Dalı Harekatı sonucunda, 200'den fazla meskun mahal teröristlerden arındırılırken, 2 bin kilometrekarelik alanda kontrol sağlandı. TSK'dan 55, Özgür Suriye Ordusu güçlerinden 398 personelin şehit olduğu harekat sonucunda, 4 bin 500'den fazla terörist etkisiz hale getirildi. Afrin'in terör unsurlarından temizlenmesinin ardından başlatılan çalışmaların ardından bin 500'den fazla el yapımı patlayıcı ile yaklaşık 300 mayın imha edildi.

Harekata muharip uçaklara ilave olarak topçu, ÇNRA ve diğer ateş destek vasıtaları da ilk günden itibaren kara harekatına destek sağladı. Taarruz helikopterleri ve genel maksat helikopterleri de harekatta görev aldı. Hava harekatlarında teröristlerin bulunduğu bölgeler, uçaklardan atılan akıllı mühimmatlarla vurulurken, harekat boyunca İHA ve SİHA'lar keşif, gözetleme ve ateş desteği kapsamında etkin olarak görev aldı.

Harekatın sivillere zarar vermeden üstün bir başarıya tamamlanmasında başta İHA ve SİHA'lar olmak üzere yerli ve milli silah sistemlerinin kullanılmasının büyük etkisi oldu. Harekat kapsamında teröristlerin döşediği mayın ve el yapımı patlayıcıların imhasında ise METİ, PMKİ ve SAS timleri görev aldı.

Bölgeyi daha önce terk etmek zorunda kalan halk, güvenliğin sağlanmasının ardından evlerine dönmeye başladı. Huzur ve istikrarın sağlanmasına yönelik teröristlerin zarar verdiği Afrin Barajı, Türkiye tarafından onarıldı, acil yardım hastanesi açıldı, halka gıda yardımı yapıldı. Mehmetçik tarafından kurulan sahra fırınıyla da bölgede günde 15 bin ekmek dağıtıldı.