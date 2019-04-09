Zeytin Dalı Harekat bölgesinde yaralanan asker şehit oldu Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 31 Mart’ta teröristlerin havan saldırısı sonucu yaralanan askerin tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 31 Mart’ta teröristlerin havan saldırısı sonucu yaralanan askerin tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 31 Mart 2019 tarihinde teröristlerin havan saldırısı sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 9 Nisan 2019 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet,kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

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