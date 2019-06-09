Zeytin Dalı Harekat bölgesinde TSK unsurlarına saldırı: 1 şehit 4 yaralı Zeytin Dalı Hareketi bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına PKK/PYD terör örgütünce düzenlenen roketli saldırıda 1 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı.

Zeytin Dalı Hareketi bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına PKK/PYD terör örgütünce düzenlenen roketli saldırıda 1 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye’de Azez ilçesindeki Meryemin üst bölgesinde TSK unsurlarına saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 asker yaralandı. Yaralı askerler, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı askerlerden 1’i tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 4 askerin tedavisi ise sürüyor.

Azez’deki TSK unsurlarına saldırı gerçekleştiren terör örgütü PKK/PYD mevzileri yoğun ateş altına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.