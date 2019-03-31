0553 313 94 23

Zeytin Dalı harekat bölgesinde TSK unsurlarına havan saldırısında bulunan teröristlere ait hedefler, ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındı.

31 Mart 2019 Pazar 13:02
Zeytin Dalı harekat bölgesinde TSK unsurlarına havan saldırısında bulunan teröristlere ait hedefler, ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 13:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Genç oyunu kullandı
    1. Başkan Genç oyunu kullandı
    2. Şehit ailelerine ve yakınlarına oy..
    3. AK Parti Belediye başkan adayı trafik..
    4. Adana'da seçim kavgası
    5. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:..
    6. Kadıköy'de muhtar adayları yakınları..
    7. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:..
    8. Beşparmak Kahramanından birlik mesajı
    9. Kaymakam Pişkin ve Başkan Şahin oyunu..
    10. 'Dedelerin dedesi', 105 yaşında oy..
    11. Oy kullanmak için sıra beklerken kalp..
    12. Denizli’de 5 büyüklüğünde deprem
    13. Aksaray’a şehit ateşi düştü
    14. Başakşehir’de ‘Engelsiz’ seçim
    15. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:..
    16. AFAD:"Denizli, Acıpayam’da 4,9..
    17. Bekçiler ilk kez yerel seçimlerde..
    18. Denizli'de 4,9 büyüklüğünde deprem
    19. Ortaca’da adaylar oylarını kullandı
    20. Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan..
    21. Adana'da okul bahçesinde tekme tokat..
    22. FETÖ’cü karı-koca havalimanında sahte..
    23. Kuşadası’nda oy kullanan soluğu..
    24. Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir..
    25. Cumhur İttifakı Büyükşehir Adayı Yücel..
    26. Almanya’da işsizlerin yarısı yabancı..
    27. Karate Milli Takımı'ndan Avrupa'da tam..
    28. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı..
    29. Sandık başında kalp krizi geçiren..
    30. Türkiye’nin en yaşlı kadını..
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin