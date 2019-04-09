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Zeytin Dalı harekat bölgesinde bir asker şehit oldu

09 Nisan 2019 Salı 22:14
Zeytin Dalı harekat bölgesinde bir asker şehit oldu

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığından (MSB) Zeytin Dalı harekat bölgesinde 31 Mart'ta teröristlerin havan saldırısı sonucu yaralanan bir askerin tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu belirtildi.

MSB Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı harekat bölgesinde 31 Mart'ta teröristlerin havan saldırısı sonucu yaralanan bir askerin tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 22:14
  1. şehit
  2. Zeytin Dalı Harekat Bölgesi

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