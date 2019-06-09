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Zeytin Dalı harekat alanında saldırı: 1 şehit, 5 yaralı

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Rıfat bölgesinde YPG/PKK’lı teröristlerce düzenlenen saldırı sonucunda 1 askerin şehit olduğunu, 5 askerin de yaralandığını duyurdu.

09 Haziran 2019 Pazar 15:42
Zeytin Dalı harekat alanında saldırı: 1 şehit, 5 yaralı

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Rıfat bölgesinde YPG/PKK’lı teröristlerce düzenlenen saldırı sonucunda 1 askerin şehit olduğunu, 5 askerin de yaralandığını duyurdu.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Tel Rıfat bölgesindeki PKK/YPG’li teröristlerin Zeytin Dalı Harekat Alanında bulunan bir üs bölgemize 9 Haziran 2019 tarihinde yaptıkları tanksavar saldırısı sonucu, 1’i ağır olmak üzere 6 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, hastaneye sevk edilen yaralılardan bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede tespit edilen terörist hedefleri ateş destek vasıtalarımız ile derhal ateş altına alınmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet,kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 15:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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