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Zeytin çekirdeği küçük kızı felç bıraktı! Aile yardım bekliyor

Bursa’da yaşayan Aksoy ailesi 2016 yılında hiç beklemedikleri kötü bir olay yaşadı. Boğazına zeytin çekirdeği kaçan Ela Nur Aksoy felç geçirdi ve vücut fonksiyonlarını kaybetti. Minik Ela Nur'un annesi kızı için mücadelesinden ise vazgeçmedi. Kızının daha rahat nefes alabilmesi için yürüme robotu isteyen anne, doktorlardan ve devletten yardım istiyor.

14 Ocak 2019 Pazartesi 11:48
Zeytin çekirdeği küçük kızı felç bıraktı! Aile yardım bekliyor

Bursa'da yaşayan Ela Nur Aksoy'un (9) boğazına 2016 yılında zeytin çekirdeği kaçtı. Hastaneye kaldırılan küçük kıza, rahatsızlığının tespit edilememesi üzerine 3 saat boyunca müdahale edilemedi. Abisinin, 'Param kayıp, yutmuş olabilir' demesi üzerine müdahale edilen ve boğazından zeytin çekirdeği çıkarılan minik kız, yapılan müdahalelere rağmen beyin felçi geçirdi. Geçirdiği felçle vücut fonksiyonlarını kaybeden Ela Nur, 2 yıldır yatağa bağlı yaşıyor. Gözlerini bile hareket ettiremeyen Minik Ela Nur aldığı tedaviler sonrasında hem göz teması kurmaya, hem de görmeye başladı. Ela Nur'un annesi Arzu Yılmaz ise kızı için mücadele etmekten vazgeçmedi.

Yıllardır kızını fizik tedaviye götüren anne Yılmaz, son olarak almaları gereken 30 seans fizik tedaviyi alamadıklarını belirtti. Aynı zamanda kızının hareketlerini ve nefes almasını kolaylaştıracak bir yürüme robotuna ihtiyaçları olduğunu ifade eden anne Arzu Yılmaz, doktorların robotu yazmaması sebebiyle valilikten izin alamadıklarını, bu yüzden kendilerine yardım etmek isteyen hayırseverlerin robotu alamadığını kaydetti.

Aile yetkililerden yardım istedi

Gözü yaşlı anne, yetkililerden yardım isteyerek, “Kızımın boğazına zeytin çekirdeği kaçtı. Beyin felçi geçirdi. Beyni bütün fonksiyonlarını yitirdi. Yüzde 100 engelli. O günden bu güne mücadele ediyorum. Nerede bir umut görsem gidip baktırıyorum. Hayırseverler sayesinde evde fizik tedavi görüyoruz. Devletten 90 seanslık fizik tedavi hakkımız var. Bu hakkın 60'ını kullandık. Geri kalan 30 seans için tekrar hastaneye gittim, ama devletin artık bu kadar seans vermediğini öğrendim. Doktor, 'Seni buraya gönderen kişinin bu çocuğuna fizik tedavi yapılıp yapılamayacağını belirtmesi gerekiyor' dedi. Biz bu tedaviyi almak istiyoruz, ama doktorlara bunu yazdıramıyoruz.

Ben yüzde 100 ağır engelli kızım aniden hastalanınca randevu almadan hastaneye götüremiyorum. Kızımın daha rahat nefes alması için midesine tüp taktırdık, ama hala sıkıntılarımız devam ediyor. Onun dışında bizim bir yürüme robotuna ihtiyacımız var. Doktorumuz bize robotu yazdı, o yazıyla valiliğe başvurdum, fakat valilik yazının kamu hastanesi tarafından yazılması gerektiğini söyledi. Ben 3 kere devlet hastanesine gittim, fakat bir türlü bu robotu yazdıramadım. Bize gerek yok diyorlar. Benim kızım çürüsün mü yatarak? Bize yardımcı olmak, o robotu almak isteyen hayırseverler var, sırf doktorlar yazıyı yazmadığı için alamıyoruz. Bu konuda devletin bize destek çıkmasını bekliyoruz. Benim kızım yataklarda çürümesin” ifadelerini kullandı. 

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Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 11:48
  1. Bursa
  2. Ela Nur Aksoy
  3. zeytin çekirdeği

YORUM YAZ

  • AliAli42 dk önce
    Allah kimseye vermesin. Mükemmel bir çocuk 5 dakikada %100 engelli bir çocuğa dönüşmüş. Yürüme robotu olsa gözlerini oynatamayan çocuk yürüyecek mi? Devletin parasını da boşa harcamamak lazım. Devlet hastanelerinden fizik tedavi almanın hiç bir anlamı yok. Bir iki elektrot bağlayıp savsaklıyorlar, hiç bir işe yaramıyor. Özel çalışan yetkin fizyoterapistler mucize sonuçlar alıyor. Bu anne çocukta kas erimesi olmamasıiçinyapılması gereken hareketleri öğrensin kendisi yapsın. Devlet hastanelerdeki fizyoterapi bölümlerini kapasa yeridir. Beş para etmezler.

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