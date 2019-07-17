Zeytin ağacına sıkıştı, traktörün üzerinde ölü bulundu
Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Körüktaşı köyünde 64 yaşındaki İsmail Derya, traktörünün üzerinde ve zeytin ağacı dallarına sıkışmış vaziyette ölü bulundu.17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:51
Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Körüktaşı köyünde 64 yaşındaki İsmail Derya, traktörünün üzerinde ve zeytin ağacı dallarına sıkışmış vaziyette ölü bulundu.
Kendi tarlasında çalışma yaparken hayatını kaybeden İsmail Derya’nın ne sebeple zeytin ağacına sıkışarak hayatını kaybettiği ise henüz bilinmiyor. Bölgede olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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