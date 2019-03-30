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’Zeynep’ için sessiz eylem

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bir araya gelen lise öğrencileri Kırklareli’de kuzeni tarafından başına tuğla ile vurularak hunharca öldürülen 11 yaşındaki Zeynep Esin için sessiz eylem gerçekleştirdi.

30 Mart 2019 Cumartesi 12:52
’Zeynep’ için sessiz eylem

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bir araya gelen lise öğrencileri Kırklareli’de kuzeni tarafından başına tuğla ile vurularak hunharca öldürülen 11 yaşındaki Zeynep Esin için sessiz eylem gerçekleştirdi.


Kırklareli’de kuzeni Kerem S. (28) tarafından feci şekilde öldürülen Zeynep Esin için Lüleburgazlı gençler bir araya geldi. Üzerinde "Çocuk bedenime dokunma", "Çocuk susar sen susma. Onu yalnız bırakma" yazılarının bulunduğu siyah pankartlarla sessiz eylem gerçekleştirilen gençler, istismara uğrayan çocuklara yönelik farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.



"Siyah yas ve suskunluktur bizim için"


Gençler adına konuşan 16 yaşındaki Ayberk Cengiz, meydanda Zeynep için biraraya geldiklerini söyleyerek, "İnsanların buna suskunluk göstermemesi amacıyla farkındalık oluşturmak için burada bulunuyoruz. Bunlar insanlar arasında çok fazla konuşulmuyor önemsiz şeyler gibi görülüyor ama bizim için çok önemli. Bu tür olaylarda halk arasında bir farkındalık oluşturulması lazım. Onu da biz yapıyoruz. Arkadaşlarımızdan bazıları gençlik meclisi üyesi. Böyle bir eylem yapmak istedik. Sosyal medyada örgütlendik. Yazılarımızı da siyah mukavvaya yazdık çünkü bu bir yas ve suskunluktur bizim için" dedi.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 12:52
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