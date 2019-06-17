’Zeyna’nın katıldığı operasyonda 90 kilo 720 gram eroin ele geçirildi Van’da polis ekiplerince düzenlenen ve ’Zeyna’ isimli narkotik arama köpeğinin de katıldığı operasyonda, karayolunda 90 kilo 720 gram eroin ele geçirildi.

Van’da polis ekiplerince düzenlenen ve ’Zeyna’ isimli narkotik arama köpeğinin de katıldığı operasyonda, karayolunda 90 kilo 720 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Tuşba ilçesi Gedelova ve Kozluca mahalleleri arasında bulunan karayolu üzerinde arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Zeyna’nın da katıldığı aramada,4 adet poşet içerisinde 89 paket halinde toplam 90 kilo 720 gram eroin ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddenin şüpheli/şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.