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Zeyna yine affetmedi! Onlarca kilo eroin yakalandı

Van'ın Edremit ilçesinde narkotik dedektör köpeği Zeyna ile gerçekleştirilen bir operasyonda, bir kamyonet içerisinde gizlenmiş 62 kilo 235 gram eroin bulundu.

28 Ocak 2019 Pazartesi 00:48
Zeyna yine affetmedi! Onlarca kilo eroin yakalandı

Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şabaniye Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda E.A.'ya ait evin bahçesinde park halinde bulunan 34 UHM 20 plakalı kamyonette arama yapıldı.

Narkotik dedektör köpeği "Zeyna"nın da kullanıldığı aramada, kamyonetin tabanına gizlenmiş 122 paket halinde 62 kilo 235 gram eroin ele geçirildi.

Uyuşturucuyla ilgili E.A, H.A, M.A. ve C.A. gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 00:48
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