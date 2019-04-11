Zeydan Karalar mazbatasını aldı: "Hepimizin başarısı"
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, mazbatasını aldı.11 Nisan 2019 Perşembe 15:47
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, mazbatasını aldı.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan CHP’li Zeydan Karalar bugün Adana Adliyesi’ne giderek İl Seçim Kurulu’ndan mazbatasını aldı. Karalar, mazbatayı eline alarak, "Bu hepimizin başarısı" dedi.
Seyhan Belediye Başkanı seçilen Akif Kemal Akay’da Karalar ile birlikte mazbatasını aldı.
Karalar, görevi devretmek için Akay ve meclis üyeleriyle birlikte Seyhan Belediyesi’ne geçti.
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