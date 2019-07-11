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Zeydan Karalar işçi çıkarmalarını savundu

Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin Temmuz ayının dördüncü birleşimine katılan Başkan Zeydan Karalar,çıkartılan işçi sayısının henüz 500’lere gelmediğini söyledi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 16:59
Zeydan Karalar işçi çıkarmalarını savundu

Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin Temmuz ayının dördüncü birleşimine katılan Başkan Zeydan Karalar,çıkartılan işçi sayısının henüz 500’lere gelmediğini söyledi. Karalar, “Belediye bütçesini düzeltmek için elaman çıkarmak da bir yöntemdir” dedi.


Temmuz ayında ilk kez dördüncü birleşime katılan Zeydan Karalar, AK Parti ve MHP sözcülerinin işten çıkarmalar konusunda net bir sayı bildirmesi isteklerine verdiği cevapta, bankamatikçiler hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunduklarını söyledi ve Belediye bürokratlarından Aliye Arslankaçıran’ı bilgi vermek üzere davet etti. Aslankaçıran, “Belediyemizde çalışan taşeron, kadrolu ve KHK hükmünde alınamayan işçilerin ödediğimiz63-64 milyon TL.likaylık maliyeti var. Ayrıcaişçi, memur, sözleşmeli ve KHK ile atılan işçilerinbunlarla ilgili de yaklaşık 1.5-2 milyon lira gibi tazminatları oluşuyor” dedi.


Karalar, “Yaklaşık 90 milyon lira geliri olan belediyede yaklaşık 60-65 milyon lira gideri olan bir belediyemiz var. Bizim amacımız sadece ve sadece karaya oturan gemiyi yürütebilmek ve seçim sathında verdiğimiz sözleri yapmaktır” dedi.


Gelir artırıcı çalışmalarının yanında giderleri azaltıcı çalışmalar da yaptıklarını ifade eden Karalar, “Amacımız devri sabık oluşturmak değildir. Bizim işimiz Adana bütçesini düzletmektir. Gelir-gider dengemizi düzeltmeye çalışıyoruz. Belediye bütçesini düzeltmek için elaman çıkartmak da bir yöntemdir” dedi.


4.5 milyar lira borcu bulunan belediyenin 160 milyon lira borçlanma isteğinin de her şeyi düzelteceği anlamına gelmeyeceğini kaydeden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Ama bunları hep birlikte düzelteceğiz” dedi.


Karalar eş başkan


Dünya Belediyeler Birliği toplantısına katıldığını açıklayan Karalar, Balıkesir ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanlarının Türkiye’nin eş başkan olarak seçildiklerini söyledi.


Karalar, Uluslararası Adana Film Festivali adını eskiden olduğu gibi Adana Altın Koza Film Festivali adı altında yapacaklarını belirtti.


Karalar, Girne Köprüsü ve Devlet Bahçeli Köprüleri hakkında bilgi vererek, “Devlet Bahçeli Köprüsü’nün tamamlanması için 730 milyon liraya ihtiyaç bulunduğunu söyledi. Karalar, “Her ay 60 milyon açık veren bir bütçeyle siz sinekle mücadele edeceksiniz, işçiye maaş ödeyeceksiniz, mazot alacaksınız, asfalt alacaksınız, agrega alacaksınız, köprü yapacaksınız, işleri bitireceksiniz.Durum budur. Asla bu kardeşiniz kapris, kompleks yaptığını düşünmeyin. Yapamaz. Benim Adana’ya karşı bir sorumluluğum, bir borcum var” şeklinde konuştu.


Adana Büyükşehir Belediye Meclisi 11 maddeyi görüşürken yarın saat 11.00’de çalışmalarına devam edecek.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 16:59
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