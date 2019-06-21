‘Zeybeklerin Sesi’ isimli gecede kursiyerler hünerlerini sergiledi

Aydın Folklor Araştırma Gençlik ve Spor Derneği (AYFAD), bu yıl üçüncüsünü düzenlediği “Zeybeklerin Sesi” isimli gecesi Hidayet Sayın kültür merkezinde gerçekleşti.

AYFAD Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldırım yaptığı açılış konuşmasında Zeybeklik, Aydın ve Türk kültürüne hizmet amacı ile çıktıkları yolda 3’üncü yılı geride bıraktıklarını belirterek, “3 yıldır devam eden faaliyetlerimiz de 250 kursiyerimiz eğitim altı. Bu yıl ise 65 kursiyerimiz ile sizlere gösteri yapacağız. Derneğimizin devam eden bu çalışmalarında çocuklarımız anne ve babalarını izlemeye geliyorlar. AYFAD olarak 7 den 70 e herkese verdiğimiz folklor eğitimi yanı sıra kültürel araştırma ve gezilerimizde oluyor. Yapmış olduğumuz kültürel araştırma çalışmalarımızı belgeliyoruz. Amacımız zeybek kültürümüzü yaşamaya ve yaşatmaya devam etmektir”dedi.

Kursiyerlerin izleyicilere muhteşem bir zeybek ziyafeti sonrası AYFAD üyesi ElifAkkaya “Dostum dostum” türküsü ile geceye renk kattı.

Milli mücadele yıllarında tarihte önemli bir yeri olan Malgaç Baskınının 100’üncü yılı anma etkinlikleri çerçevesinde Milli Mücadele kahramanı Yörük Ali Efe ve isimsiz kahramanların anısına tüm AYFAD ekibi Yörük Ali Türküsü’nü izleyicilerle birlikte söyledi. Türküye dernek üyesi Akın Can bağlaması ile eşlik etti.

Etkinlik toplu hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.