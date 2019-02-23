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"Zeybekci'nin adaylığı için hiçbir engel yok"

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül:"İYİ Parti'nin İl Seçim Kuruluna yaptığı itiraza konu olan gerekçeler gerçeği yansıtmıyor. Zeybekci'nin yerel seçimlerde aday olmasına ilişkin hiçbir engel yok"

23 Şubat 2019 Cumartesi 17:34
"Zeybekci'nin adaylığı için hiçbir engel yok"

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, partisinin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekilliği görevinden 30 Kasım 2018'de ayrıldığını ve 31 Mart'taki seçimlerde aday olmasına ilişkin hiçbir engelinin bulunmadığını söyledi.

Şengül, yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Parti'nin İl Seçim Kuruluna başvuru yaparak, Zeybekci'nin kamu görevinin devam ettiği iddiasıyla adaylığının düşürülmesini istediğini belirtti.

Başvuruda ortaya konan gerekçelerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Aydın Şengül, "Sayın Zeybekci, kamu görevlilerinin istifa etmeleri için belirlenen son tarih olan 1 Aralık 2018'den önce dilekçesini vererek Ekonomi Politikaları Kurulundaki görevinden ayrıldı. 31 Mart'taki yerel seçimde, Sayın Zeybekci'nin adaylığına engel oluşturacak en ufak bir durum söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

Şengül, hiçbir doğruluğu olmayan bilgiler ortaya atılarak İzmir halkında kafa karışıklığı oluşturulmak istendiğini belirttiği açıklamasında, şunları kaydetti:

"CHP'nin yanında bir sığıntı gibi duran İYİ Parti, aynı zamanda taşeronluk görevini de yerine getiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday bile göstermeyen İYİ Parti, tamamen gerçek dışı gerekçelerle İzmir'in aklını bulandırıyor. CHP'nin kuklası olan İYİ Parti'nin bu tavrını İzmir halkı da sorguluyor ve açıkça görüyor. Vatan, millet, adalet ve hak gibi kavramları asla içselleştirmeyen bu zihniyet, seçimde en güzel cevabı İzmir'den alacak. İzmir için söyleyecek tek sözü olmayanlar, tek kurtuluşu algı operasyonlarında görüyor. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, başarılı olmayacaklar. İzmir, yıllardır hayalini kurduğu belediyecilik anlayışına 31 Mart'ta AK Parti ile kavuşacak."

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 17:34
  1. 2019 yerel seçimleri
  2. Aydın Şengül
  3. İyi Parti
  4. Nihat Zeybekci

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