0553 313 94 23

Zeybekçi: “Başkan Zolan’ın aynı heyecan ve anlayışla çalışacağına inanıyorum”

Önceki dönem Ekonomi Bakanlarından Nihat Zeybekci, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığına bir kez daha seçilen Osman Zolan’ın yeni dönemde de aynı heyecan ve anlayışla çalışacağına inandığını söyledi.

04 Nisan 2019 Perşembe 17:03
Zeybekçi: “Başkan Zolan’ın aynı heyecan ve anlayışla çalışacağına inanıyorum”

Önceki dönem Ekonomi Bakanlarından Nihat Zeybekci, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığına bir kez daha seçilen Osman Zolan’ın yeni dönemde de aynı heyecan ve anlayışla çalışacağına inandığını söyledi.


Önceki dönem Ekonomi Bakanı ve Denizli Belediye Başkanı Nihat Zeybekci, 31 Mart seçimleri sonrasında yeniden belediye başkanı seçilen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı, ziyaret etti. Başkan Zolan’ı tebrik ederek başarılar dileyen Zeybekci, Denizli ve Türkiye’ye hayırlı olmasını diledi. Başkan Zolan’ın yeni dönemde de aynı heyecan ve anlayışla çalışacağına inandığını kaydeden Zeybekci, Denizli’de hizmet destanlarının süreceğini vurguladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Başkan Osman Zolan ise, Denizli’nin bugünlere gelmesinde Zeybekci’nin büyük emekleri olduğunu kaydederek, 19 ilçe 622 mahalleye hep beraber hizmet etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 17:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti’li Arvas’tan teşekkür mesajı
    1. AK Parti’li Arvas’tan teşekkür mesajı
    2. Başkan Altay ve ilçe belediye..
    3. Altının kilogramı 234 bin liraya..
    4. CHP’li aday Konakcı’dan açıklama
    5. Başkan Ali Özkan mazbatasını aldı
    6. Başkan Alinur Aktaş:"Bir liranın..
    7. "Güvenli Gelecek Sizinle Gelecek"..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beylerbeyi..
    9. Başkan Tollu mazbatasını aldı
    10. TUSAŞ’ın stajyer mühendisleri..
    11. Bahar Şenlikleri spor müsabakalarında..
    12. Başkan Topaloğlumazbatasını aldı
    13. Zeybekçi: “Başkan Zolan’ın aynı..
    14. Kanseri yenen başhemşire moral verdi
    15. Yayalara kırmızı ışık uyarısı
    16. İstanbul'da 11 ilçedeki geçersiz..
    17. Bakanlık yayınladığı kamu spotu ile..
    18. Hükmü Pekmezci kimdir? Bayburt..
    19. Taliban yine vurdu: 30 ölü
    20. Fenerbahçe fişi çekti!
    21. CHP'den "İstanbul seçimlerine" ilişkin..
    22. Resmen duyuruldu! Türkiye ile..
    23. Hakkari kırsalında silah ele geçirildi
    24. Ekrem İmamoğlu: “11 ilçedeki sayımlar..
    25. Rektör Çomaklı "Parmak Alfabesi..
    26. AK Parti’de itirazlar devam ediyor
    27. Utrecht saldırısının ilk duruşması..
    28. Trabzonspor, Durica’ya 400 bin Euro..
    29. Günde 20 dakika doğada olmak stresi..
    30. Dere yatağı kenarında bir kilo..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan tatile çıkıyor
    Cumhurbaşkanı Erdoğan tatile çıkıyor
    AK Parti'den İstanbul için flaş açıklama! İmamoğlu'na çok sert tepki
    AK Parti'den İstanbul için flaş açıklama! İmamoğlu'na çok sert tepki
    YSK Başkanı'ndan açıklama
    YSK Başkanı'ndan açıklama
    Sarıyer'de büyük vurgun! 6 bin 351 oy...
    Sarıyer'de büyük vurgun! 6 bin 351 oy...
    İstanbul'da geçersiz oyların sayımında son durum
    İstanbul'da geçersiz oyların sayımında son durum

    Günün Karikatürü

    4 Nisan 2019
    AK Partili Başkan, CHP'li vekile böyle ayar verdi
    AK Partili Başkan, CHP'li vekile böyle ayar verdi
    Destici'den Ankara ve İstanbul yorumu! "Cumhur İttifakı'nın partimizi dışlaması sonuçları etkiledi
    Destici'den Ankara ve İstanbul yorumu! "Cumhur İttifakı'nın partimizi dışlaması sonuçları etkiledi