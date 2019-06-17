0553 313 94 23

Zerzevan Kalesi’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Safir tuz arasında sponsorluk imza töreni gerçekleşti

Tarihi Zerzevan Kalesi’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Safir Tuz arasında Zerzevan Kalesi kazı sponsorluk protokolü imza töreni gerçekleşti.

17 Haziran 2019 Pazartesi 17:42
Zerzevan Kalesi’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Safir tuz arasında sponsorluk imza töreni gerçekleşti

Tarihi Zerzevan Kalesi’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Safir Tuz arasında Zerzevan Kalesi kazı sponsorluk protokolü imza töreni gerçekleşti.


Çınar ilçesinde bulunan Zerzevan Kalesi’nde sponsorluk imza töreni gerçekleşti. Düzenlenen imza törenine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Veysel Bektaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Safir Tuz Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özpınar, Çınar Kaymakamı Selim Kaya ve davetliler katıldı.


Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, ülkenin olağanüstü kültürel mirasa, kültürel değere ve güzel bir hazineye sahip olduğunu söyledi. Bu hazinenin farkında ve sorumluluğunda olarak bunun hem insanlara hem gelecek kuşaklara ve dünya insanlarının hizmetine sunmak için çok yoğun bir çalışma ve sorumluluk anlayışıyla hareket etmekte olduklarını belirten Bakan Yardımcısı Alparslan, “Bu çerçevede biz bakanlık olarak içinde bulunduğumuz bu kültürel mirasın önemli parçalarından bir tanesi olan Zerzevan Kalesi’ndeki kazıların bilimsel kriterlere uygun ama hızlı etkin verimli bir şekilde nasıl daha hızlandırırız bunların arayışı içerisindeyiz. Bu çerçevede biz bakanlık olarak Zerzevan Kalesi’ndeki kazıların 12 ay boyunca sürdürülmesi için 20 kazı arasına dahi ettik. Bakanlık imkanlarımızı gerek personel gerek finansman anlamında her türlü destek ve katkının sağlanması konusunda bakanlık imkanlarımızı devreye aldık. Tabii bir sevindirici gelişme daha oldu. Safir tuz gibi yerli ve milli bir kuruluşumuz bu bölgenin insanı olarak yetişmiş ve önemli bir iş yapan Safir Tuz yönetim kurulu başkanı ve Safir Tuz çalışanları bu kazıya 20 yıl biraz öncede mutlu bir şekilde duyduk ki, tabi bu 20 yılla da sınırlı değil. Kurulacak vakıfla bu kazı sürdüğü müddetçe, bu kale durduğu müddetçe vakıf olarak kendi üzerlerine düşen sorumluluklarında bizim devletimizle, bakanlığımızla getirdiğimiz sorumlulukla beraber safir tuzla nice yıllar boyunca bu kazıya, bu kaleye gerekli destekleri sağlayacaklar" dedi.



“Geçen yıl 378 bin civarında ziyaretçi burayı ziyaret etti”


Bununla beraber kalede daha hızlı bir şekilde insanların hizmetine sunulacak ve gerekli koruma tedbirleri alınacağını ifade eden Bakan Yardımcısı Alparslan, sözlerini şöyle sürdürdü:


“Geçen yıl 378 bin civarında ziyaretçi burayı ziyaret etti. Bu yıl bu sayıların milyona yaklaşmasını bekliyoruz. Her yıl artan sayılarla burası dünyanın önemli çekim merkezlerinden birisi olacak. Güneydoğu bölgemiz, Diyarbakır bölgemiz çok önemli kültürel değerlere sahip. İnsanlar uzunca süre gelip Zerzevan Kalesi Diyarbakır Surları, iç kalemiz diğer tüm kültürel değerlerle beraber bölgeyi ziyaret edecek. İnsanlık tarihini görmüş olacak.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 17:42
  1. kültür
  2. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    VakıfBank’tan enflasyona endeksli yeni bir ürün
    1. VakıfBank’tan enflasyona endeksli yeni..
    2. Dünyayı korkutan nükleer yarış!..
    3. Bulanık’ta trafik kazası: 1 ölü
    4. Üniversite öğrencileri yerli..
    5. Ihlamur ne zaman toplanır? Ihlamurun..
    6. ‘Gri’ kategoride aranan 3 terörist..
    7. Aylardır aranan ceset kayalıklarda..
    8. Tire Devlet Hastanesine uluslararası..
    9. Vali’den Başkan Yanmaz’a hayırlı olsun..
    10. Malgaç Köprüsü’ndeki Kuva-yi Milliye..
    11. TİM Olağan Genel Kurulu’ndan..
    12. Havuz ve denize girenlere "kulak..
    13. Gaziosmanpaşa'da feci yangın! 200'e..
    14. Etkili yağmur ağaçları devirdi
    15. Söke Ovası Sulama Birliği’nde işten..
    16. Adıyaman’da silahlı kavga: 1 yaralı
    17. Bolu’da sağanak yağış su baskınlarına..
    18. Mecliste ’su zammı’ gerginliği
    19. Reklam müdürü hayatını kaybetti
    20. Mustafa Denizli İran’a gitti
    21. İlk bin ihracatçı arasında..
    22. Tunceli'deki kaybolan kişiyi arama..
    23. Jandarmaya anlamlı hediye
    24. İngiliz bakandan ABD Başkanı Trump'a..
    25. 41. Uluslararası Kazı, Araştırma ve..
    26. Harem sahilinde yaklaşık iki ay önce..
    27. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı..
    28. Kız çocuğunun fotoğraflarını çeken 1..
    29. Avanos’ta hırsızlık suçundan 3 kişi..
    30. Nevşehir’de kasten adam öldürmeye..
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ortak canlı yayında kumpas iddiası
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ortak canlı yayında kumpas iddiası
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!