Birkaç gün önce ulusal televizyonlardan birinde belgesel seyrederken “sadaka taşını” gösterdiler.

Bugün nasipse sizlerle sadaka taşını konuşmak isterim. Önemli bir kültürdür. Dedelerimiz ninelerimiz ne kadar da ince ve naziklermiş. Sadaka taşı kültüründe Osmanlılar zamanında şehrin zenginleri yerleşim yerlerinin ortasına içi oyulmuş bir taş koyarlarmış. Bu taşa şehrin zenginleri gece yarıları gelip verecekleri zekat ve sadakalarını buraya bırakırmış. Halk içinden fakir olanlar da bu taşın yanına gece gelip ihtiyacı olan kadar alıp evinin yolunu tutarmış.

Ne veren belli ne alan belli. İnceliği görüyor musunuz?! Zenginlerimiz mallarının zekatlarını ve sadakalarını çıkartıp fakir fukaraya incitmeden vermeleri farzdır. Bundan dolayı Rabb’imiz zengin kullarına zekat emrini koymuştur. Zenginler mallarından zekat parasını çıkartıp vermesi lazım gelmektedir. Zekat verilirken en uygun yolu alan ve verenin belli olmamasıdır. Çünkü bu durumda zenginde bir büyüklenme, fakirde ise bir küçülme hissi ortaya gelmez. Zekatların verilmesinin en uygun yolu gizli verilmesidir. Dedelerimiz ninelerimiz bunu çok iyi bildiğinden bu sadaka taşı kültürünü geliştirmişlerdir. Yıllarca bu kültür devam etmiş ve bir kere bile olsa asla istismar edilmemiştir.

Yani fakirin biri çıkıp da bu taştaki tüm parayı alıp yoluna gitmemiştir. Bundan daha iyi bir yardımlaşma olur mu hiç. Zenginlerimiz mallarının zekatlarını hesap edip fakirlere dağıtmalıdır. Zenginlik ve fakirlik Allah’ın dilemesiyledir.