  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Okur Postası Zenginlik ve fakirlik Allah’ın dilemesiyledir
Okur Postası

Zenginlik ve fakirlik Allah’ın dilemesiyledir

Gazetemiz okurlarından Nizamettin Bekar, "Zenginlik ve fakirlik Allah’ın dilemesiyledir" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-08-31 11:55:00 -
Zenginlik ve fakirlik Allah’ın dilemesiyledir

Birkaç gün önce ulusal televizyonlardan birinde belgesel seyrederken “sadaka taşını” gösterdiler.

Bugün nasipse sizlerle sadaka taşını konuşmak isterim. Önemli bir kültürdür. Dedelerimiz ninelerimiz ne kadar da ince ve naziklermiş. Sadaka taşı kültüründe Osmanlılar zamanında şehrin zenginleri yerleşim yerlerinin ortasına içi oyulmuş bir taş koyarlarmış. Bu taşa şehrin zenginleri gece yarıları gelip verecekleri zekat ve sadakalarını buraya bırakırmış. Halk içinden fakir olanlar da bu taşın yanına gece gelip ihtiyacı olan kadar alıp evinin yolunu tutarmış.

Ne veren belli ne alan belli. İnceliği görüyor musunuz?! Zenginlerimiz mallarının zekatlarını ve sadakalarını çıkartıp fakir fukaraya incitmeden vermeleri farzdır. Bundan dolayı Rabb’imiz zengin kullarına zekat emrini koymuştur. Zenginler mallarından zekat parasını çıkartıp vermesi lazım gelmektedir. Zekat verilirken en uygun yolu alan ve verenin belli olmamasıdır. Çünkü bu durumda zenginde bir büyüklenme, fakirde  ise bir  küçülme hissi ortaya gelmez. Zekatların verilmesinin en uygun yolu gizli verilmesidir. Dedelerimiz ninelerimiz bunu çok iyi bildiğinden bu sadaka taşı kültürünü geliştirmişlerdir. Yıllarca bu kültür devam etmiş ve bir kere bile olsa asla istismar edilmemiştir.

Yani fakirin biri çıkıp da bu taştaki tüm parayı alıp yoluna gitmemiştir. Bundan daha iyi bir yardımlaşma olur mu hiç.  Zenginlerimiz mallarının zekatlarını hesap edip fakirlere dağıtmalıdır. Zenginlik ve fakirlik Allah’ın dilemesiyledir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Müge Anlı’nın koltuğuna göz diken Didem Arslan Yılmaz’dan büyük düşüş
Medya

Müge Anlı’nın koltuğuna göz diken Didem Arslan Yılmaz’dan büyük düşüş

Rakip olduğu ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla saatleri denk gelen Didem Arslan Yılmaz'ın programı reytinglerde büyük d..
Yorum yağdı... Binali Yıldırım bakın hangi türküyü paylaştı
Siyaset

Yorum yağdı... Binali Yıldırım bakın hangi türküyü paylaştı

Türkiye Cumhuriyeti’nin son Başbakanı Binali Yıldırım Erzincan'da vatan hasreti gideriyor. Yıldırım Twitter hesabından Dumanlı Yaylası'ndaki..
Macron'dan küstah sözler: Türkiye’ye karşı bunu uyguluyoruz
Dünya

Macron'dan küstah sözler: Türkiye’ye karşı bunu uyguluyoruz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Doğu Akdeniz'de Türkiye’ye karşı sert bir tavır takınarak "kırmızı çizgi politikası” uyguladıklarını i..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı