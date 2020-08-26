Zengin hazinelerin fakir bekçileri değiliz artık

Allah gücü de iktidarı da zengin hazinelerini de zaman zaman çeşitli milletler kavimler arasında evirip çevirir. Tüm hazinelerin sahibi Allah’tır. Dilediğini alçaltır, dilediğini yükseltir. Her şey imtihan içindir. Bir hadisi şerifte, Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, “yerin altında altın ve gümüş cinsinden olmayan hazineler vardır” demiş. İşte bugün anlaşılıyor ki petrol ve doğalgazdır o hazineler.

Türkiye olarak bizler yıllarca zengin hazinelerinin fakir bekçiliğini yaptık. Ama oyun bitti. Buraya kadarmış uyutulma oyalanma narkozlanma dönemi kapandı. Vakit diriliş uyanış vakti. Yeni bir çağ açılıyor. Bu çağ Türklerin olacaktır. Allah milletimize yer altı yer üstündeki bütün hazinelerini açıyor. Bu aziz milletimize yeniden dünyanın liderliğini Osmanlı’dan sonra ikinci sefer fırsatları verecek inşallah.

Ayasofya’nın ibadete açılması, Fatih Sultan Mehmed’in bedduasının kalkması adı Fatih olan sondaj gemimizin İstanbul’un fetih tarihinde Karadeniz’e açılması zaferler ayımız olan ağustosta kendi karasularımızda çok zengin ve kaliteli doğalgaz bulması bütün bunlar tesadüf olabilir mi? Bu bir tevafuktur, bu bir ilahi lütuftur. Allah’ın ikramıdır bu bir başlangıç olacaktır inşallah.

Yakında Akdeniz’den de haberler gelirse, Güneydoğu’dan da petroller fışkırmaya başlarsa hiç şaşmamak lazım. Keşke Cumhurbaşkanımız Erdoğan gibi liderlerimiz kırk-elli yıl önceden gelseydi de bu millet yıllarca sürünmeseydi. Yıllardır bütçemizin yarısını enerjiye petrole doğalgaz alımına harcadık. Bugüne kadar neden yer altı kaynaklarımızı bulup çıkaramadık. Hep yalancıktan sondaj yapıldı bulundu. Fakat yok diye kapatıldı. Neden bulunsun ki, arayanların çoğu yabancı şirketlerdi. Araçlar, ekipmanlar, mühendisler onlardan hep yabancı olduğu için bulundurulmuyordu.

Batılı devlet adamları Türkiye için aynen şunu dediler: “Sulayın, kurutmayın. Budayın, büyütmeyin” dediler. Ve yıllarca da bu politikayla içimizdeki hainlerle bizi yönettiler. Ta ki cumhurbaşkanımız gelene kadar. Erdoğan’ın “milli, tam bağımsız, cesur” adımları batılıların sistemini çökertti. Artık Türkiye’yi frenleyemiyorlardı. Hani bir çocuğun eline bir oyuncak verirsin, onunla oyalanır durur. Bize de yalancı, inkarcı, kör ideoloji verdiler. Yıllarca tapındık durduk ama milletimiz bazı hakikatlari gördü. Kendimize özgüven geldi. Biz de her şeyi yapabiliyormuşuz dedik, inandık. Cumhurbaşkanımıza güvendik o da inanmış yerli milli kadrolarıyla her alanda atılım üstüne atılım yapıyor. İçimizde öyle bir ana muhalefet var ki düşman başına. Ne zaman milletimiz gülse bunlar ağlıyor. Milletimiz ağlasa bunlar gülüyor. Karadeniz’den doğalgaz çıkıyor, bu zihniyet yine burun kıvırıyor, küçümsüyor. Dünya gıptayla seyrediyor düşmanlarımız bizi takdir ederken bu CHP zihniyeti sevinmiyor. Bunun bir milli servet olduğunu idrak edemiyor. Ya cehaletlerinden ya da ihanetlerinden bunun başka izahı yoktur. Herşeye takoz olmaktan bir türlü vazgeçmiyor ne diyelim milletimize havale edelim. Allah ıslah etsin.. Bu CHP’den hiçbir şey olmaz, ümitsiz vaka gölge etmeyin yeter.