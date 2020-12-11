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Korona Virüs Zengin aşı olacak fakir bakakalacak
Korona Virüs

Zengin aşı olacak fakir bakakalacak

Zengin ülkelerin nüfuslarının 3 katı kadar aşı almak için anlaşmalar yapması fakir ülkeleri büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya bıraktı. Dar gelirli 70 ülkede gelecek yıl 10 kişiden sadece 1’inin aşıya erişebileceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 16:42:00 -
Zengin aşı olacak fakir bakakalacak

Yüksek gelirli ülkelerin ihtiyaçlarından fazla Kovid-19 aşısı sipariş ettiği, bu nedenle yoksul ülkelerin “yıllarca” yeterli miktarda aşıya ulaşamayabileceği bildirildi. “Uluslararası Af Örgütü”, “Küresel Adalet Şimdi” ve Oxfam gibi uluslararası sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu “Halkın Aşı İttifakı” adlı kuruluş, düşük gelirli ülkelerin aşıya erişimine ilişkin uyarıda bulundu.

Nüfuslarının üç katı kadar aşı alacaklar

Önde gelen 8 aşı üreticisinin ülkelerle yaptığı anlaşmaya ilişkin verileri analiz eden kuruluşun açıklamasına göre, varlıklı ülkeler 2021’in sonuna kadar nüfuslarının üç katı kadar insan için aşı satın almak üzere üreticilerle anlaştı. Yüksek gelirli ülkelerin nüfusu, dünya nüfusunun yüzde 14’ünü oluştursa da üretilecek umut vadeden aşıların şimdiden yüzde 53’ünü satın aldı.

AB, şimdiden 2 milyar doz aşı için anlaşma yaptı

Fazladan aşı alan ülkelerin başında Kanada bulunuyor. Kanada’nın, nüfusunu 5 kez aşılayacak miktarda aşı satın aldığı belirtildi. Avrupa Birliği (AB) de yaklaşık 450 milyon nüfuslu AB ülkeleri için şimdiden 2 milyar doz aşı anlaşması yaptı.

70 fakir ülkede sadece 10 kişiden 1’i aşılanabilecek

Bunlara karşılık dar gelirli yaklaşık 70 ülkede gelecek yıl sadece 10 kişiden 1’i aşılanabilecek. Aşıya erişimin adil olması için kurulan Covax programında ise 92 ülke için henüz 700 milyon doz aşı elde edilebildi.

Zenginler insan haklarını ihlal ediyor

Af Örgütü ekonomik ve sosyal adalet bölümünün direktörü Steve Cockburn “Zengin ülkeler dünyadaki aşı arzının büyük çoğunluğunu alarak insan hakları yükümlülüklerini ihlal ediyor” değerlendirmesini yaptı.

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